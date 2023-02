Sanremo 2023, il look blu oceano per le donne dell’orchestra: chi è lo stilista

Fonte: IPA Sanremo 2023, le musiciste in Atelier Emé

Il Festival di Sanremo 2023, che si tiene fino all’11 febbraio, passerà alla storia per i look. D’altro canto Amadeus è riuscito finalmente ha portare sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni dopo anni di corteggiamento. E così la moda diventa davvero la grande protagonista accanto alla musica.

Sanremo 2023, Atelier Emé firma gli abiti delle donne dell’orchestra

La Ferragni ha dimostrato come gli outfit possano diventare veicoli di importanti messaggi. Ma in fondo già lo faceva la Regina Elisabetta decenni fa, stabilendo un codice con le sue mise. In ogni caso, a portare un tocco di eleganza ad ogni serata del Festival ci sono le donne dell’orchestra. Se lo scorso anno erano come delle spose, per il 2023 si è scelto di puntare un raffinatissimo “blu oceano”.

Fonte: IPA

Sanremo 2023, l’abito in raso con spacco

A firmare i look delle donne dell’orchestra di Sanremo 2023 è come nel 2022 Atelier Emé che ha dunque definito i look delle diciotto Maestri d’Orchestra donna. Sono due gli outfit proposti, entrambi nella nuance Ocean Blue. Il primo – per nove violini e un flauto traverso – è il modello Firenze, un abito da grand soirée in raso fluido con scollo quadrato e taglio sotto il seno che valorizza il punto vita esaltando le naturali curve femminili. Ampissima la gonna couture, decisamente scenografica, che scende in un motivo a pieghe che cela profondi spacchi civettuoli che lasciano intravedere sensualmente le gambe.

Fonte: Ufficio stampa - Atelier Emé

Sanremo 2023, il completo in jersey lamé che slancia la silhouette

Il secondo (per quattro viole, due violoncelli, un oboe e una tastierista) è invece il completo Bonn di jersey lamé composto da blazer con revers a scialle in raso lucido a contrasto con cintura robe-de-chambre da strizzare in vita e chiudere con un femminile fiocco; sotto, il pantalone a palazzo che slancia la silhouette con raffinata eleganza.

Fonte: IPA

I look danno un tocco di eleganza, glamour e femminilità in più al Festival di Sanremo che vede tra le co-conduttrici oltre a Chiara Ferragni, Francesca Fagnani , Paola Egonu e Chiara Francini (LEGGI LA SCALETTA DELLA SETTIMANA). Donne dalla forte determinazione e con uno stile molto personale. Ma la componente femminile dell’orchestra sanremese non è da meno con abiti da sogno che ricordano l’incanto e la profondità dell’oceano e che sono perfettamente studiati per la scenografia dell’Ariston.

Le musiciste diventano non semplice cornice ma parte integrante del quadro sanremese nell’accompagnare i Big in gara, che si sfidano anche a colpi di look griffati e originale, e i tanti ospiti sul palco.