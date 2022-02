Sanremo 2022, le musiciste dell’orchestra vestite da sposa: chi è lo stilista

Il bello di Sanremo 2022: l’Ariston si tinge di meraviglia

Il Festival di Sanremo 2022, che si tiene dal primo al 5 febbraio, ha aperto le danze all’insegna della bellezza dove grande protagonista è stata la splendida Ornella Muti che a 66 anni ha lasciato tutti senza fiato con abiti meravigliosi e uno spacco incredibile. Ma anche le coriste dell’orchestra, presenza fissa sul palco dell’Ariston, hanno incantato indossando magnifici abiti da sposa, firmati Atelier Emé.

Sanremo, Atelier Emé veste le musiciste dell’orchestra

Atelier Emé ha dunque vestito le 18 musiciste e le coriste, che potremmo ammirare tutte le sere del Festival con quattro creazioni della collezione sposa, abiti continuativi e sempre disponibili.

I vestiti sono un incanto di tessuti preziosi, ricami ricercati e texture speciali in grado di far sentire ogni donna bellissima e speciale. Un concentrato di autentico fatto con amore in Italia che si traduce in abiti principeschi perfetti per sottolineare la femminilità e la raffinatezza delle professioniste sul palco di Sanremo (LEGGI LA SCALETTA DELLA SECONDA SERATA).

Sanremo, il look delle coriste

Per le coriste Atelier Emé ha proposto il modello Azzurra, un robe de mariée composto da un corpetto sensuale interamente doppiato di tulle con profondo scollo a V e applicazioni ton-sur ton, su ampia gonna in organza di seta leggera mossa da drappeggi a regola d’arte. Regale e fiabesco, perfetto per valorizzare ancora di più il loro talento vocale. Un modello personalizzato con maniche lunghe è inoltre stato studiato per una delle copiste.

Sanremo, il look delle musiciste

Per le musiciste, un corpino nero -personalizzato per l’occasione- da indossare su due diversi modelli di gonna; una maxi skirt in organza di pura seta con sottogonna di crine e cintura di cady dall’elegante effetto glossy, oppure la long jupe sartoriale in raso di seta con delicate pieghe e tasche.

Sanremo, il look delle tastieriste

Per la tastierista invece – sul corpino– vengono abbinati morbidi pantaloni a palazzo in crêpe couture fluida con pinces e cintura asimmetrica a fiocco. Una combo ideale questa per permetterle movimenti fluidi durante le sue performance.

Un modo questo, attraverso il quale Atelier Emé desidera far sentire queste musiciste straordinarie ancor più protagoniste della cinque giorni del Festival, grazie a creazioni uniche, come unico è il loro talento e il palco su cui si stanno esibendo.