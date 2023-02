Rivoluzione a Mediaset: qualche addio e (forse) torna lei

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi compie 50 anni. Dagli esordi a oggi: com’è cambiata

È tempo di rivoluzioni a Mediaset: potrebbero, in effetti, arrivare ben presto diverse novità. Come, per esempio, il ritorno di Alessia Marcuzzi, ipotesi che si ventila da un po’ di tempo, in particolare dopo il successo ottenuto con Boomerissima. Perché lanciare un nuovo show non è facile, nonostante alla fine le dinamiche non siano inedite: molte sono comunque le novità – anche artistiche – che Mediaset, spinta da Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe mettere in atto.

Rivoluzione Mediaset, quali sono i cambiamenti

Ad avere anticipato la rivoluzione a Mediaset, sostenuta naturalmente da Pier Silvio Berlusconi, è Dagospia per Oggi: Alberto Dandolo, infatti, ha anticipato il desiderio di Berlusconi di cambiare un po’ di aspetti. Una scelta più che naturale, dettata anche dal fatto che la Rete è in continua evoluzione e che è necessario trovare sempre nuovi modi di intrattenere il pubblico.

E se Barbara D’Urso è stata sostituita a La Pupa e il Secchione da Enrico Papi, almeno secondo le indiscrezioni, ci sono tante novità in arrivo. A breve dovrebbero iniziare i primi cambiamenti, anche importanti, soprattutto in alcune posizioni chiave della dirigenza di Mediaset. “Un giro di poltrone che farà molto rumore”, ha assicurato il portale di Roberto D’Agostino.

Il ritorno di Alessia Marcuzzi dopo Boomerissima in Rai

Al momento, uno dei nomi più ricorrenti è quello di Alessia Marcuzzi: è da un po’ di tempo che in realtà si parla della possibilità che possa tornare a Mediaset. Naturalmente non c’è niente di certo o ufficiale al momento, ma è un forte desiderio di Pier Silvio Berlusconi, che oltretutto ha mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice.

Per Berlusconi, è un obiettivo aziendale fondamentale, dal momento in cui la Marcuzzi è stimata, rispettata e soprattutto amata. Prova ne è il successo ottenuto da Boomerissima: uno show nuovo, con dinamiche già viste, ma in grado di catturare l’attenzione dello spettatore. Al di là delle critiche ricevute, non è un flop, in alcun modo.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset

Per la Marcuzzi, che è tornata in televisione dopo due anni di assenza con la Rai, sperimentare è essenziale. Del resto, aveva ammesso di aver lasciato Mediaset proprio perché non riusciva più a riconoscersi nei programmi. Così, con Boomerissima ha voluto l’opportunità di lanciarsi in una nuova (ed emozionante) avventura. Il ritorno non è certo, ma di sicuro la Marcuzzi non rinuncerà in alcun modo alla possibilità di sperimentare, o magari lanciare un nuovo format.

Mediaset, le novità sul versante artistico

Oltre alla Marcuzzi, in ogni caso, si parla di rivoluzione anche sul versante artistico. Pare, infatti, che alcuni volti noti saluteranno Mediaset, e altri arriveranno, per un vero e proprio ricambio. Non sappiamo molto altro al momento, ma l’obiettivo è chiaro: mantenere gli ascolti e soprattutto offrire nuovi contenuti di qualità.

Del resto, Mediaset quest’anno ha messo in atto la controprogrammazione per Sanremo, mantenendo il GF Vip, Le Iene e anche C’è Posta per Te: la decisione è stata presa proprio a seguito del riscontro positivo ottenuto da parte del pubblico durante i Mondiali in Qatar.