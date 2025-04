Fonte: IPA Nunzia De Girolamo, Mara Venier, Massimo Giletti

Domenica In di Mara Venier potrebbe avere i giorni contati. O almeno la versione a cui ci ha abituati negli ultimi anni la signora della domenica. I vertici Rai starebbero lavorando ad una ristrutturazione del palinsesto domenicale e ci sarebbe la volontà di condividere questo nuovo progetto con Massimo Giletti, già in passato volto della domenica pomeriggio, e Nunzia De Girolamo che, dopo l’addio alla politica, si sta affermando sempre più come conduttrice, dividendosi tra vari progetti sulla tv di Stato.

La nuova Domenica In con Mara Venier, Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo

Stando a un retroscena svelato da Davide Maggio, i vertici Rai starebbero pensando di rivoluzionare il palinsesto del daytime pomeridiano cambiando completamente la formula di Domenica In.

“Con o senza Mara Venier. L’intenzione del direttore del daytime Angelo Mellone è di dare una sterzata al pomeriggio domenicale, a prescindere dalla presenza o meno della sua storica padrona di casa”, scrive il portale.

Già due anni fa Mellone aveva fatto cenno ad un cambiamento importante (“La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”) e la stagione 2025/2026 potrebbe essere quella giusta per realizzarlo e portare così un’aria di novità.

L’idea è dunque quella di creare un unico contenitore multi tematico e affidato a più teste. Un contenitore variegato da dividere tra più volti.

“Una delle teste potrebbe essere Mara Venier se decidesse di proseguire e se trovasse la nuova formula di suo gradimento. E chissà che non trovi spazio anche Massimo Giletti, che scalpita non poco”, aggiunge il sito.

La Venier potrebbe infatti mollare il format per dedicarsi alla vita privata e soprattutto per stare accanto al marito Nicola Carraro, che di recente ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.

Tornando a Giletti, in passato il giornalista è stato un protagonista importante della domenica pomeriggio di Rai1: ha condotto con successo L’Arena dal 2013 al 2017. Per lui si tratterebbe quindi di un ritorno a casa, dove potrebbe affrontare temi a lui cari come l’attualità, la politica, la cronaca.

Francesca Fialdini lascia la domenica pomeriggio?

Zia Mara, nel caso volesse restare, potrebbe invece continuare con le sue interviste toccanti e profonde, come solo lei è in grado di fare, per poi lasciare spazio ad un terzo segmento che potrebbe essere guidato da Nunzia De Girolamo che, dopo aver detto addio a Estate in diretta, è in cerca di uno spazio di rilevo nel palinsesto autunnale.

L’ex Ministro sarebbe in pole position per prendere il posto di Francesca Fialdini, che non ha mai riscosso troppo successo con il suo Da noi…a ruota libera. Anche se va ricordato che sono anni che si vocifera di una cancellazione del programma che però resta puntualmente dov’è. Almeno fino ad ora. Nel caso di un cambiamento importante, pare che la Fialdini sia pronta a ritagliarsi un ruolo di rilievo su Rai3.

Ovviamente per il momento si tratta solo di ipotesi e idee, tutte ancora da confermare. Toccherà attendere le prossime settimane, quando verranno presentati i palinsesti autunnali ufficiali, per saperne di più.