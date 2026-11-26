Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Selvaggia Lucarelli

Il futuro dell’Isola dei Famosi è sempre più incerto. La nuova edizione del reality show di Canale 5, la prima con Selvaggia Lucarelli alla conduzione, rischia di non trovare spazio nei palinsesti Mediaset. Dopo diversi cambi di programmazione, sarebbe saltata anche la data del 21 dicembre. Anzi, pare proprio che si stia valutando una cancellazione netta. Una situazione delicata, considerato che il programma è già stato interamente registrato la scorsa estate nelle Filippine.

Quando inizia l’Isola dei Famosi

All’inizio L’Isola dei Famosi doveva debuttare venerdì 4 dicembre, a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip, con un ciclo di undici puntate. Un’ipotesi tramontata quando Canale 5 ha annunciato per quella serata la messa in onda de Il Gattopardo, la serie televisiva con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli.

Successivamente è circolata una nuova data, quella di lunedì 21 dicembre. Una scelta che avrebbe collocato il reality nel periodo delle strenne natalizie, fuori dalla garanzia autunnale. Ma anche questa possibilità è venuta meno.

“Dopo aver visionato un po’ di materiale la scorsa settimana, il mammasantissima di MFE avrebbe optato per lo stop“, ha fatto sapere il giornalista Davide Maggio. Una decisione che avrebbe provocato malumori in casa Banijay, la società di produzione del reality, nonostante i tentativi di salvare la messa in onda natalizia.

A questo punto resta da capire anche se le undici puntate inizialmente previste saranno confermate o ridotte. Tra gli scenari ipotizzati nelle ultime ore figura quello di una distribuzione esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity, anziché in prima serata su Canale 5.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi e i dubbi sulla messa in onda

Che la collocazione de L’Isola dei Famosi fosse tutt’altro che scontata lo aveva lasciato intendere lo stesso Pier Silvio Berlusconi qualche settimana fa, durante un incontro con la stampa. L’amministratore delegato di Mediaset aveva sottolineato il carattere sperimentale della nuova edizione, soffermandosi anche sui vantaggi economici della formula adottata.

“Stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, una formula molto sperimentale”, aveva spiegato. “Diciamolo chiaramente: è un esperimento che rende il programma più economico”.

La nuova edizione segna infatti una svolta nella storia del reality. Selvaggia Lucarelli, alla sua prima esperienza alla guida del programma, ha raggiunto direttamente le Filippine insieme all’inviato Alvin per 41 giorni di riprese. Niente diretta né televoto tradizionale ma un racconto costruito attraverso il montaggio delle immagini registrate durante l’avventura dei naufraghi.

Berlusconi aveva però precisato di non aver ancora visionato il prodotto e di non aver preso una decisione definitiva sulla sua collocazione: “Il palinsesto è ancora molto variabile, quindi non abbiamo deciso quando mandarla in onda. Prima vediamo il prodotto, poi decideremo”.

E proprio sulla possibilità di un debutto a dicembre aveva invitato alla cautela: “Qualcuno parla di dicembre, ma non so dove l’abbia letto, per quel mese serve più prudenza”. Dichiarazioni che, alla luce delle ultime indiscrezioni, assumono oggi un peso diverso.

Per ora da Mediaset non sono arrivate comunicazioni ufficiali né sulla cancellazione né su una nuova data di partenza. Il debutto di Selvaggia Lucarelli alla guida dell’Isola dei Famosi resta dunque sospeso, in attesa di una decisione definitiva.