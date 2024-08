Fonte: IPA Fabio Fazio

“Ci vediamo a ottobre sul Nove”, con queste parole Fabio Fazio ha annunciato il ritorno di Che Tempo Che Fa sul Nove dal 6 ottobre 2024. Lo show è di certo tra i più amati, e indubbiamente tra i più seguiti alla domenica, con un ritorno social piuttosto importante (la pagina è seguita da quasi due milioni di follower). Al fianco di Luciana Littizzetto, Fazio è pronto a tornare per il secondo anno su Nove, dopo aver “salutato” la Rai.

Quando inizia Che Tempo Che Fa sul Nove

Dal 6 ottobre 2024, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in onda sul Nove con Che Tempo Che Fa. L’ultima stagione del fortunato programma televisivo – la prima sul Nove, dopo il trasferimento dalla Rai – è stata piuttosto intensa. Ma soprattutto un’impresa non da poco, considerando il cambio di Rete. Eppure, è rimasto uno dei programmi preferiti degli italiani, nonostante tutto.

Un bilancio più che positivo. “Quello che è successo è una grande impresa”, ha raccontato Fazio a Repubblica. “Non me lo aspettavo, facevo i conti con gli ascolti della rete, il 5, 6% di share, dati che potevano essere accettabili. Li abbiamo superati, è stato un anno bellissimo”. Al 14 maggio 2023 risale l’annuncio dell’addio alla Rai di Fazio e Littizzetto. L’accordo sul Nove, di 4 anni, non è arrivato come un fulmine a ciel sereno, poiché si erano rincorse diverse indiscrezioni sul mancato rinnovo. Un sodalizio, quello tra Fazio e la Rai, che durava da decenni, da 40 anni.

Il successo di Che Tempo Che Fa sul Nove

Non è facile cambiare canale, tasto del telecomando. Spesso siamo legati proprio al canale, alla Rete. Eppure, Che Tempo Che Fa è riuscito nell’impresa di spingere milioni di telespettatori a farlo: sul Nove, il programma è rinato una seconda volta. Rimanendo fedele, tuttavia, a se stesso, alla sua identità, senza stravolgimenti particolari. Per dare al pubblico ciò che vogliono: un continuum, seppur su un altro tasto del telecomando.

Il finale di Che Tempo Che Fa sul Nove ha raggiunto il picco di ascolti di 2.400.000 di spettatori, oltre a 300mila interazioni social. Segno che né Fazio né il programma hanno perso il loro smalto. Ora ci si chiede se anche Amadeus, con Chissà Chi è, programma che ripropone I Soliti Ignoti ma con un nome differente, farà lo stesso.

Da Amadeus a Belen Rodriguez, le novità sul Nove

Che provengano da Rai o da Mediaset, il fulcro non cambia: sono tanti i personaggi che sono attesi sul Nove nella stagione televisiva 2024/2025. Il nome di punta è certamente Amadeus, che ha chiuso il rapporto professionale con la Rai dopo ben cinque Festival di Sanremo in cui ha riportato la kermesse ai fasti di un tempo. “Con Amadeus costruiremo su Discovery la nuova tv degli italiani. La politica da noi non arriva”. E, oltre ad Amadeus, è attesa anche Belen Rodriguez. Si è chiacchierato anche dell’arrivo di Barbara D’Urso sul Nove, ma finora non ci sono state conferme (anzi, a dire il vero, solo smentite). La nuova stagione televisiva si preannuncia scoppiettante, con Nove degno rivale di Rai e Mediaset.