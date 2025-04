1 maggio, cosa va in onda su Mediaset, cambio programmazione

Per la Festa dei lavoratori cambia la programmazione in tv: cosa propone Mediaset nella giornata del 1 maggio

Fonte: IPA Pier Silvio Berlusconi

Nella giornata della Festa dei lavoratori sono previsti grandi cambiamenti nella programmazione di Mediaset. L’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi infatti modificherà il palinsesto del 1 maggio, sospendendo alcune soap – tra le più amate dal pubblico – e qualche programma, per lasciare spazio alle repliche delle trasmissioni più amate e a film divertenti e thriller imperdibili.

1 maggio, cosa cambia nella programmazione Mediaset

Il pubblico di Mediaset dovrà aspettarsi qualche cambiamento nella giornata della Festa dei Lavoratori. Mentre come di consueto andrà in onda su Rai3 il Concertone del 1 maggio (quest’anno condotto da Noemi, Ermal Meta e BigMama nella storica Piazza San Giovanni a Roma), ci saranno alcune modifiche di palinsesto su Canale5, Italia1 e Rete4.

I cambiamenti riguardano diverse prime visioni, ma non tutte: resta confermata alle 13.40 la messa in onda della soap americana Beautiful, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e che prosegue anche nei giorni di festa. Non andrà invece in onda la dizi turca Tradimento, che si fermerà per un giorno. Al suo posto ci sarà invece – alle ore 14.10 – una puntata speciale di The Family 2, che è prevista per il momento fino alle 14.55.

Per il pomeriggio l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha previsto ulteriori cambiamenti: in programma ci sarà un daytime speciale, ovvero quello del reality The Couple, nuovo format condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda fino alle 16.10. A seguire verrà nuovamente trasmesso un episodio di The Family, in programma eccezionalmente con una doppia puntata fino alle ore 17.00 su Canale5.

La soap prenderà di fatto il posto di Uomini e Donne e del pomeridiano di Amici: anche i programmi di Maria De Filippi si fermeranno, com’è accaduto anche durante le scorse stagioni televisive, e riprenderanno la loro normale programmazione il giorno 2 maggio, così come il resto delle trasmissioni sospese per la Festa del lavoro.

Le modifiche dei programmi nella fascia del preserale e in prima serata

I cambiamenti di palinsesto coinvolgeranno anche la prima serata di Mediaset, mentre nella fase preserale, è confermato l’appuntamento con Avanti un Altro Story di Paolo Bonolis. In access prime time ci sarà come di consueto una puntata di Striscia la Notizia.

Pier Silvio Berlusconi ha però deciso di dare lo stop a una delle soap più amate del momento: a fermarsi sarà Tradimento in prima serata, il prodotto televisivo arrivato direttamente dalla Turchia e che sta conquistando milioni di fan con le sue intricante vicende. L’appuntamento con la dizi turca riprenderà normalmente il 2 maggio.

Al suo posto andrà in onda il film Cado dalle Nubi, la commedia con Checco Zalone e Giulia Michelini campione di incassi. Su Italia1 l’appuntamento è con il film Mission: Impossible – Rogue Nation, che vede come protagonista Tom Cruise in un altro capitolo della saga. Confermata invece su Rete4 la messa in onda di Dritto e rovescio, programma di politica e attualità condotto da Paolo Del Debbio.