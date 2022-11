“Oggi è un altro giorno”, perché oggi non va in onda Serena Bortone

Fonte: ANSA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo condotto da Serena Bortone, non va in onda nella giornata del 2 novembre 2022. Il programma, nel palinsesto televisivo della Rete Ammiraglia, accompagna gli spettatori ogni giorno dopo il Tg1 e il Tg1 Economia. In occasione del secondo anniversario della scomparsa di Gigi Proietti, la Rai ha deciso di modificare la pianificazione, inserendo Preferisco il Paradiso, in ricordo dell’attore romano.

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda il 2 novembre 2022

Il palinsesto di Rai 1 il 2 novembre 2022 cambia, almeno in parte, per omaggiare uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano: il gigante Gigi Proietti, che è morto il 2 novembre 2020. Viene rimandato dunque il programma di Serena Bortone, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, un appuntamento imperdibile per gli spettatori, grazie alla spontaneità della conduttrice e alla presenza di ospiti di un certo calibro, dove si affrontano anche temi di attualità, come la politica.

Come cambia il palinsesto di Rai 1

La trasmissione Oggi è un altro giorno inizia alle 14.05 circa: tuttavia, il 2 novembre va in onda la fiction Preferisco il Paradiso in ricordo di Gigi Proietti. Le novità del palinsesto riguardano unicamente la fascia del primo pomeriggio, in cui è stata prevista una variazione rispetto agli show tradizionali. L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, invece, soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina che ha appassionato un gran numero di spettatori, va in onda regolarmente.

Preferisco il Paradiso, la miniserie televisiva con Gigi Proietti

Preferisco il Paradiso è una miniserie televisiva in due puntate, strutturata sulla biografia di San Filippo Neri. Diretta da Giacomo Campiotti, il protagonista principale è Gigi Proietti, attore e doppiatore che si è spento a Roma il 2 novembre 2020. È stata mandata in onda anche il 3 novembre 2020, dopo la scomparsa del gigante della recitazione italiana. Un omaggio sentito, che in molti apprezzeranno, e anche dovuto per certi versi, per non dimenticare l’impronta e l’influenza che Proietti ha donato alla televisione italiana con il suo immenso talento.

Quando torna Serena Bortone con Oggi è un altro giorno

Il 3 novembre 2022 riprende la consueta programmazione del palinsesto Rai. Nella nuova edizione di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha confermato la sua formula vincente: un mix di interviste e di attualità, tra intrattenimento, sketch e momenti leggeri, anche grazie alla presenza di affetti stabili che hanno convinto il pubblico. In questa edizione sono presenti, tra gli altri, Romina Carrisi, Laura Freddi, Francesco Oppini, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta e Jessica Morlacchi.

Di recente, lo show condotto da Serena Bortone è stato al centro della polemica, soprattutto per quanto avvenuto tra Memo Remigi, storica presenza del salotto televisivo, e Jessica Morlacchi. Remigi, che si è reso reo di aver molestato l’ex cantante dei Gazzosa, è stato allontanato dal programma e licenziato dalla Rai: l’artista ha deciso di fare causa per la decisione presa e per “tutelare la sua dignità”. La Morlacchi ha replicato alle accuse: la conduttrice e la Rai hanno subito preso le sue difese e si sono mossi per sostenerla, prendendo seri provvedimenti.