Farnesi, la confessione su “Il Paradiso delle Signore”: il suo futuro nella serie

Fonte: IPA Roberto Farnesi si confessa su "Il Paradiso delle Signore"

Chi segue Il Paradiso delle Signore apprezza uno dei personaggi più intriganti della serie, interpretato da Roberto Farnesi: il cinico Umberto Guarnieri. L’attore si è confessato riguardo al suo futuro nella serie. Dopo essere stato in serie di successo, come Centovetrine e Carabinieri, si è fatto conoscere e amare per il suo talento e per la capacità di vestire i ruoli in modo versatile. La sua carriera sta vivendo un periodo d’oro e, nonostante la grande emozione di essere papà di Mia, c’è un vuoto nella sua vita da qualche mese: la perdita dell’amata mamma.

Roberto Farnesi parla del suo futuro in Il Paradiso delle Signore

Umberto Guarnieri, il personaggio interpretato da Roberto Farnesi, è uno dei più amati della serie Il Paradiso delle Signore, che sta accompagnando i pomeriggi della Rai con la nuovissima stagione. L’attore si è raccontato sulle pagine di Visto, rivelando anche la sua speranza più grande.

“Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni: credo che Il Paradiso delle Signore sia un fiore all’occhiello per Rai 1. Lavorare in una serie tutta italiana che racconta la storia recente, esportata in tutto il mondo, è un vero privilegio”, il suo sogno è di continuare a vestire i panni di Umberto Guarnieri ancora per molto tempo.

La smentita di Roberto Farnesi

Molte telespettatrici erano in realtà preoccupate per il futuro dell’attore nella serie. Qualche mese fa, infatti, erano circolate delle notizie poco rassicuranti, e Farnesi stesso era intervenuto per placare le voci. “Girano indiscrezioni su una mia presunta uscita da Il Paradiso delle Signore. Assolutamente no. Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea accattivante e di grande rilancio”.

Oltre alla smentita, ha voluto adesso mettere in chiaro che il suo personaggio avrà una delle storyline più importanti in questa nuova stagione. “Il pubblico finalmente vedrà Guarnieri in love. Credo che fosse indispensabile ed efficace ai meccanismi della storia. Nelle soap c’è gente che si sposa, si lascia, torna indietro. Nascono nuovi amori, ne rifioriscono di vecchi, e i sentimenti sono il punto di forza di queste lunghe serialità. Adesso tocca a me”. Nessun dubbio sul suo futuro nella serie, dunque: l’attore non ha la minima intenzione di salutare Guarnieri e soprattutto le fan de Il Paradiso delle Signore.

La nascita della figlia Mia e la perdita della mamma

La carriera sta andando a gonfie vele, e Farnesi si dice un padre orgoglioso e felice. “Mia ha nove mesi e il suo arrivo mi ha stravolto la vita. È il perno delle mie giornate e, pur essendo ancora piccola, tra noi c’è un’interazione meravigliosa. Mi riconosce, mi cerca. È una bimba molto socievole e solare e abbiamo un rapporto molto forte. Se mi guarda, ride e io mi sciolgo”.

Tuttavia, un lutto ha colpito la vita dell’attore: la perdita della sua amata mamma. Ha ammesso che la figlia lo ha aiutato a superare i primi difficili giorni, tanto che ha condiviso una foto speciale su Instagram, con una dolce didascalia: “Menomale che ci sei“. Ha anche raccontato di essere stato con la mamma fino alla fine, insieme ai suoi fratelli.