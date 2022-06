“Oggi è un altro giorno”, il legame speciale tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Bonolis, gli auguri della ex per i 60 anni e il commento di Sonia Bruganelli

Oggi è un altro giorno sta per chiudere i battenti e Serena Bortone sta concludendo la stagione del suo show con interviste imperdibili. La conduttrice ha infatti accolto nel suo salotto Sonia Bruganelli, che ha parlato dell’amore con Paolo Bonolis, delle difficoltà con la primogenita Silvia e del legame con Laura Freddi, un’amicizia nata col tempo che ha sorpreso entrambe.

Sonia Bruganelli, l’amore con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata ospite di Oggi è un altro giorno: la produttrice televisiva ed ex opinionista del GF Vip si è confessata a tutto tondo ai microfoni di Serena Bortone. Impossibile ovviamente non parlare di Paolo Bonolis, marito e fidato compagno di vita.

La loro è una storia d’amore solida, basata sul rispetto e sulla stima reciproca, come ha raccontato lei stessa: “Io amo Paolo e lo stimo perché ha fatto una cosa che pochissimi uomini fanno. Lui mi ha dato tutte le armi per ‘andarmene’ ogni giorno: mi ha fatto diventare libera economicamente, indipendente mentalmente, mi ha fatto coltivare le mie passioni”.

Tra i due non è mai mancato il sostegno reciproco, nonostante la differenza d’età: “La mia giovinezza non era solo spensieratezza. Ho avuto tante insicurezze. Lui ha avuto pazienza di aspettare che diventassi un pochino più matura. Io credo che adesso lo sto molto aiutando, perché sto supportando tanto di quello che è la nostra famiglia e quella che è la sua famiglia di prima”.

Sonia Bruganelli, la sua rabbia e la forza della figlia Silvia

Non è facile affrontare la malattia di un figlio, e Sonia Bruganelli non ne ha mai fatto mistero, parlando con grande onestà delle emozioni legate ai problemi di salute della primogenita Silvia, nata con un grave problema cardiaco e che ha riportato dei danni permanenti dopo l’operazione che le ha salvato la vita.

Un racconto doloroso, fatto di dolore e frustrazione, quella di una madre che vorrebbe vedere la figlia in una condizione diversa: “La rabbia la sto superando grazie a lei. Quando faccio i miei post, lei si butta dentro le foto. Io vorrei tutelarla, mentre lei ci vuole essere. Io non la voglio escludere, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Io non ce la faccio a darla in pasto a tutti”. La produttrice non ha nascosto che questo dolore abbia avuto ripercussioni anche sul resto della sua famiglia. “Sono incazzatissima per come sono andate le cose, per come cambiano le dinamiche anche con gli altri figli. Sensi di colpa su sensi di colpa, alla fine loro capiscono ma il problema rimane”.

Sonia Bruganelli, l’incontro con Laura Freddi e la loro amicizia

Serena Bortone ha voluto fare una grande sorpresa alla sua ospite, invitando nello studio di Oggi è un altro giorno Laura Freddi. La showgirl è stata per molti anni legata a Paolo Bonolis, e con grande onestà la Bruganelli ha confessato che durante i primi mesi di fidanzamento con il conduttore provava un certo astio per lei: “All’inizio la odiavo, lei era stupenda e non mi sentivo all’altezza. Oggi posso dire che secondo me lei era la donna giusta per Paolo”.

La Freddi ha subito replicato, spiegando: “Non so se ero la donna giusta, ma sicuramente posso dire che ho lasciato a Sonia una versione di Paolo migliorata!“. Le due donne hanno voluto fortemente superare quella rivalità che attribuivano loro i giornali, andando oltre i gossip: “Eravamo stanche delle voci che ci volevano come nemiche“, ha spiegato Laura, “Sonia la stimo molto, è una donna coraggiosa, io sono un po’ più timida e timorosa: in questa amicizia secondo me ci compensiamo”.