Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi: il suo più grande pentimento (inconfessabile)

Iva Zanicchi è un’artista che non ha bisogno di presentazioni: vincitrice di tre Festival di Sanremo – è la cantante donna a essersi aggiudicata più volte il primo posto alla manifestazione – ha anche condotto programmi tv, ha recitato sotto la guida dei più importanti registi italiani.

Ospite di Oggi è un altro giorno, l’Aquila di Ligonchio si è raccontata a 360 gradi, ripercorrendo gli inizi della sua sfolgorante carriera nel mondo della musica e della televisione, svelando anche dei particolari inconfessabili.

Iva Zanicchi, il suo più grande pentimento

Artista dalla carriera brillante e poliedrica, Iva Zanicchi ha avuto un percorso fatto di grandi soddisfazioni e tanti successi, senza dimenticare le sue origini. Ospite del salotto di Oggi è un altro giorno la cantante ha parlato del rapporto con la madre, figura fondamentale nella sua vita.

“Io sono arrivata dove sono oggi perché sono partita da lì: è mia mamma che mi ha insegnato tutto, che mi ha dato la forza, la dignità di sopportare tutto, di essere orgogliosa delle mie origini”, ha raccontato.

La sua lunga carriera le ha riservato incontri speciali – basti pensare a quello con Federico Fellini, che le offrì il ruolo per il personaggio di Gradisca – ma anche occasioni che oggi, col senno di poi, non coglierebbe. “Ero timidissima, ma poi dopo qualche anno ho posato per Playboy – ha svelato -. È l’unica cosa di cui mi sono pentita: quando vidi il giornale, mi sono sentita male”.

Con l’ironia che l’ha sempre contraddistinta la Zanicchi ha ammesso: “Avevo paura di mio padre, comprai tutte le copie nelle edicole che incontrai per strada, a Ligonchio poi non ci arrivò neanche perché minacciai tutti. Dopo un anno, mio papà incontrò un amico che gli disse: ‘Ho visto la tu’ figliola eh, mica male…’. Lui andò da mia mamma e chiese: ‘Non l’ho mica capito? Cosa voleva dire?’. Mia mamma sapeva tutto e gli rispose: ‘Ma figurati… Iva ha fatto un bellissimo servizio per Famiglia Cristiana“.

Iva Zanicchi, l’incontro con Frank Sinatra

Nel salotto di Serena Bortone Iva Zanicchi non si è risparmiata, raccontando aneddoti sulla sua carriera e anche sulla sua vita privata. Si dice infatti che la cantante abbia ricevuto un’avance da parte di Frank Sinatra e così ha colto l’occasione, una volta e per tutte, di chiarire cosa successe davvero col celebre artista.

Alla fine di una tournée di grande successo negli Stati Uniti, il suo impresario dell’epoca volle esaudire un suo desiderio: scherzando la Zanicchi ammise di voler cenare proprio insieme a Sinatra, sapendo che il suo sogno era irrealizzabile. L’uomo, dopo un attimo di esitazione, le disse: “Sarà difficile, ma so quali tasti toccare”. Dopo qualche giorno effettivamente l’incontro con il cantante si svolse: “Quando me l’ha detto sono svenuta – ha confessato Iva tra le risate -. Per l’occasione mi sono vestita come un albero di Natale, tutta scintillante”.

Poi ha precisato: “L’incontro c’è stato è vero, ma non ci ha provato, non mi ha mai corteggiata. Io lo amavo, era un mito per me”, ha raccontato alla Bortone.