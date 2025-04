Obbligo o verità, pagelle quarta puntata: Facchinetti spiazza la Marcuzzi (8), Cristina D’Avena delude (5)

Alessia Marcuzzi torna con Obbligo o Verità fra le confessioni del suo ex Facchinetti e la delusione per Cristina D'Avena

Nuovo appuntamento per Obbligo o Verità, il nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi che promette di svelare i segreti dei vip e metterli alla prova con sfide divertenti.

La quarta puntata di Obbligo o Verità ha portato nello studio di Alessia Marcuzzi, ancora una volta, tanti ospiti interessanti. Da Paola Barale a Filippo Bisciglia, passando per la mitica Cristina D’Avena, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti.

Presenti anche Pierluigi Pardo, Tommaso Cassissa ed Enrico Melozzi. Ad affiancare la conduttrice, con la sua consueta comicità e battute pungenti, il comico Herbert Ballerina.

Il programma, nonostante le buone premesse, fatica ancora a decollare, complice una concorrenza tutt’altro che semplice da battere. Su Canale Cinque infatti è tornata Ilary Blasi con The Couple, nuovissimo reality dedicato a coppie di concorrenti, mentre su Rai Uno è sbarcato Ulisse condotto da Alberto Angela.

Anche nella quarta puntata, comunque, i colpi di scena non sono mancati, con confessioni scottanti e momenti di commozione, soprattutto grazie a Francesco Facchinetti, storico ex della presentatrice.

Francesco Facchinetti spiazza Alessia Marcuzzi. Voto 8

Siamo abituati a vedere Francesco Facchinetti sempre sorridente e con la battuta pronta, ma durante l’ultima puntata di Obbligo o Verità, l’imprenditore e dj ha spiazzato tutti con confessioni private e riflessioni molto profonde.

Facchinetti infatti è stato protagonista del “Solo Tu”, un’intervista durante la quale ha dovuto affrontare le domande scomode di Alessia Marcuzzi. Francesco non si è tirato indietro e, al contrario, ha sorpreso tutti, parlando dei suoi rapporti passati e commuovendo i presenti.

Dopo un inizio leggero infatti, Facchinetti ha parlato dei suoi rapporti d’amore e degli errori fatti in passato. Come è noto Francesco e Alessia sono stati legati dal 2010 al 2012 e sono genitori di Mia. Dopo la separazione Facchinetti si è legato a Wilma Helena Faissol da cui ha avuto due figli, Leone e Lavinia. I due ex sono riusciti a creare un bel rapporto, anche dopo la rottura, mantenendo l’armonia per amore dei figli.

“Io ne ho avuti tanti di fallimenti – ha ammesso Facchinetti -. All’inizio fallire era per me un esercizio di stile; volevo distruggere per poi ricostruire, poi quando diventi padre non puoi più farlo perché hai la responsabilità di altre persone. Io sono un fallito cronico, volevo cantare e non ci sono riuscito, volevo presentare e non ci sono riuscito”. Parole che hanno spiazzato Alessia Marcuzzi, soprattutto quando il suo ex l’ha guardata dritta negli occhi, aggiungendo: “Tante volte ho fallito, anche nei rapporti interpersonali. Quando due persone stanno insieme e hanno una bambina non è che pensano ‘tanto ci lasceremo’, ci devono credere. Anche nei rapporti i fallimenti sono stati tanti”.

Parole importanti e una sincerità disarmante che permette a Facchinetti di guadagnarsi un bel voto. Un 8 che lo rende fra i migliori della puntata, per via del legame complice con Alessia – che emerge durante tutto lo show – e della sua trasparenza, difficile da trovare in tv.

Cristina D’Avena non convince. Voto 5.

Occasione persa per Cristina D’Avena che ad Obbligo o Verità avrebbe potuto svelare un aspetto inedito della sua vita e della sua personalità. La cantante infatti non concede molto di sè e nelle risposte alle domande è piuttosto evasiva.

Cristina si sottopone al “Solo tu”, ma a differenza di Facchinetti non si sbottona, concedendo risposte piuttosto stringate alla presentatrice. Un vero peccato per i fan che avrebbero voluto scoprire qualcosa di più sulla persona dietro il personaggio.

La D’Avena, ad esempio, svela di essere stata tradita dal fidanzato con la sua migliore amica. “Sono stata tradita dal mio fidanzato, che è andato con la mia migliore amica”, ha detto semplicemente, senza aggiungere altro. Mentre riguardo al suo fidanzato è stata ancora più riservata.

Alessia Marcuzzi infatti ha provato a scoprire se avesse un nuovo amore, ma la produttrice ha semplicemente confermato di essere innamorata. Un vero peccato per un personaggio che potrebbe dare molto di più e che sicuramente avrebbe tanto da raccontare e insegnare. Voto: 5.

Filippo Bisciglia non delude. Voto: 7

Dalla scuola di Maria De Filippi, Filippo Bisciglia ha di certo imparato il potere immenso della sincerità e della capacità di raccontarsi senza filtri. Lo fa, ancora una volta, nel salotto di Alessia Marcuzzi, svelando fragilità che conquistano il pubblico. Il conduttore di Temptation Island ha parlato della sua malattia, il morbo di Parthes, una patologia che colpisce l’anca e che coinvolge soprattutto i bambini.

“Sono stato un bambino con una bellissima infanzia, ho avuto un problemino quando ero piccolo: non ho camminato dai 2 ai 4 anni ed è stata tosta, ma mi ha fortificato”, ha confidato il presentatore. Bisciglia ha poi rivelato di aver avuto un gravissimo incidente quando era adolescente e di aver vissuto in quell’occasione un’esperienza pre-morte.

“Io ho visto quella luce bianca di cui si parla sempre – ha rivelato -. L’ho vista. Ero in motorino e una signora mi ha preso, mi sono rotto le ossa della testa e altre ossa. Ho iniziato a parlare con Dio, a dire ‘ma io ho solo 16 anni’. E poi ho parlato con mio nonno, che era appena morto. Gli ho detto: ‘Nonno aiutami’. In seguito, mi sono svegliato in ospedale e ho visto davanti a me mio padre che stava piangendo”.

Sincero, diretto, vero, Filippo Bisciglia si merita un bel 7.

Caterina Balivo tostissima. Voto: 8

Obbligo o Verità ci regala una Caterina Balivo grintosa e unica. La conduttrice svela le sue scenate di gelosia per il marito, ma anche un’ingiustizia subita che riporta a galla l’eterno dibattito riguardo le donne obbligate a scegliere (purtroppo) fra lavoro e famiglia.

“L’ingiustizia che mi fa stare male ancora oggi è che quando sono diventata mamma per la seconda volta, di Cora, sono tornata al lavoro e non potevo allattarla – ha rivelato – e questa per me è stata una grande ingiustizia, perché ero costretta a scegliere tra tornare al lavoro e allattarla, visto che chi ha allattato sa che non è possibile allattare solo di notte.”

Alessia Marcuzzi ha elogiato il coraggio e la forza della presentatrice che, in qualche modo, è riuscita ad aiutare altre donne con la sua battaglia.

“Devo dire però che dopo un anno, un’altra conduttrice ha partorito e l’hanno fatta allattare – ha concluso la Balivo -. Secondo me è perché io ho rotto talmente tanto le scatole, insultando tutti, che si sono detti: ‘Se ricapita, facciamoglielo fare!”.