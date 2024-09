Fonte: IPA Myrta Merlino

“Avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro”. Una ripartenza in piena regola per Myrta Merlino, che è tornata alla conduzione di Pomeriggio Cinque per il secondo anno consecutivo, dopo aver preso il posto di Barbara D’Urso. Piccoli ma grandi cambiamenti, come il tavolo, inaugurato con Veronica Gentili, e una frecciata a Fedez e alle parole dette questa estate sui social: inattesa una replica della Merlino in diretta, che però è arrivata. E con stile.

Myrta Merlino replica a Fedez a Pomeriggio Cinque

Tra i vari gossip dell’estate, forse qualcuno di noi aveva dimenticato le parole al veleno di Fedez contro Pomeriggio Cinque e la squadra. Dopo un iniziale segnale di distensione, totalmente a sorpresa, a luglio, a programma ormai concluso, il rapper si era lasciato andare durante una diretta su Twitch insieme a Il Rosso. “Credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio Cinque. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio Cinque“.

Il tavolo, che è il nuovo fil rouge di Pomeriggio Cinque, fortemente voluto dalla Merlino, ha visto l’occasione perfetta per lanciare una bella stoccata a Fedez (e anche a Chiara Ferragni, che in questo caso ci è “andata nel mezzo”, come si suol dire), replicando alle parole dell’artista su Twitch. “In questa estate Fedez c’ha avuto pure il tempo di occuparsi di noi, dicendo cose brutte su di noi, non tanto su di me, ma sulla mia redazione. (…) Caro il mio Fedez, come sempre, avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro e i media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte, bisogna sopportarli. Quindi noi continueremo a dare tutte le notizie”.

Myrta Merlino inaugura lo studio nuovo

Prima di tornare a condurre Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua avventura televisiva, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, come il perenne paragone a Barbara D’Urso. Che non ha mai avuto senso, a pensarci. Su sua stessa ammissione, l’anno precedente ha “camminato sulle uova”. Ma questa nuova edizione è diversa, perché ha preso le misure ed è conscia delle potenzialità del programma.

Durante la prima diretta della stagione 2024/2025 di Pomeriggio Cinque, dunque, la conduttrice si è concentrata sulla presentazione dello studio nuovo con enorme entusiasmo. “Quant’è bello il mio tavolo nuovo? Ma che gioia, quanto sono felice di essere qua con voi”. Nell’intervista, la Merlino ha spiegato di essere stata “massacrata”, quasi sotto assedio. Ogni sua mossa passata al vaglio, e poi il costante paragone con la D’Urso. Ma lei, sempre perfezionista e per nulla diplomatica, ci ha sempre messo la faccia. Ma alcune critiche, a suo dire, sono state ingenerose. Ora, una nuova stagione è iniziata, e con stile. Su Instagram, la conduttrice ha ricevuto tanti commenti positivi (e critiche immancabili). Ma in molti hanno apprezzato il “tavolo” di discussione.