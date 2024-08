Fonte: Ansa Myrta Merlino

Un sorriso che racconta molto delle sue intenzioni, grandi occhiali scuri a coprire il volto emozionato e un mazzo di fiori per il bentornata: Myrta Merlino è pronta per la sua seconda stagione a Pomeriggio Cinque, il programma che ha accettato di condurre con grande coraggio dopo la lunga era D’Urso e che sta costruendo mattone dopo mattone adattandolo alla sua maniera di presentare. Un’impresa di certo non facile e che ha richiesto un’intera stagione perché fosse digerita dal pubblico, il quale non l’ha ancora capita davvero, dato che l’editore chiede nuovamente che si tagli in maniera drastica con il passato. Intanto, il debutto e alle porte ma ben lontano dalla corazzata de La Vita in Diretta di Alberto Matano, con la quale dovrà ancora scontrarsi in una sfida all’ultimo punto di share.

Come cambia Pomeriggio Cinque

“Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi, ma parleremo anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne: sorelle, madri, amiche”, ha raccontato Myrta Merlino parlando di quello di cui si occuperà nel corso della nuova stagione di Pomeriggio Cinque che non verrà stravolto ma ancora cambiato secondo le esigenze dei tempi che si modificano rapidamente: “Il programma ha ormai dall’anno scorso la sua identità consolidata. Ma faremo dei piccoli cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace: al centro ci sarà “un segno”, “un oggetto” attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose…”, ha aggiunto la giornalista partenopea.

L’assetto è quindi quello di un anno fa, quello con il quale ha dovuto rompere con il passato perché le era stato chiesto di garantire discontinuità. Nessuno sconvolgimento, quindi, ma ancora il parterre di ospiti che il pubblico ha imparato a conoscere come Eleonora Giorgi, che sta lottando contro il tumore al pancreas, Antonio Caprarica con le sue intriganti pillole sui Royal e tanti altri amici pronti a tornare in studio.

Il suo momento più difficile

Il percorso all’interno di Pomeriggio Cinque è stato tutt’altro che lineare. All’inizio, ha dovuto scontrarsi con una realtà consolidata che ha cercato di scardinare gradualmente e poi ha raccolto la sfida di occuparsi di cronaca nera come non aveva mai fatto. E ricorda i momenti in cui si è occupata dell’omicidio di Giulia Cecchettin: “Mi tremavano le gambe, mi tremava la voce. Ma sono momenti in cui bisogna tenere la barra dritta. Prima di Pomeriggio Cinque non mi ero mai occupata di cronaca nera e ho imparato tanto da persone molto autorevoli e di grandissima esperienza come Luciano Garofano (biologo ed ex generale italiano dell’Arma dei Carabinieri, ndr), Marco De Franchi (ex commissario Capo di Polizia e scrittore, ndr), la psicologa Gabriella Marano…”.

La nuova stagione di Pomeriggio Cinque va in onda dal 2 settembre, alle 17 circa, dopo il consueto appuntamento con le soap dell’Ammiraglia amate perfino dalla mamma di Pier Silvio Berlusconi. Il programma va in onda con una settimana di distacco da La Vita in Diretta di Alberto Matano, com’è accaduto un anno fa, da un lato per avere il giusto respiro e dall’altro per provare a rosicchiare qualche punto di share in attesa che il contenitore di Rai1 faccia la parte del leone com’è accaduto negli ultimi anni. La sfida è aperta.