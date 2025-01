Myrta Merlino, la svolta di qualità di Pomeriggio Cinque premiata dai social

Fonte: IPA Myrta Merlino

Il grande lavoro di qualità e professionalità che Myrta Merlino svolge tutti i giorni a Pomeriggio Cinque è stato premiato con un boom di visualizzazioni video che a dicembre fanno schizzare il suo programma secondo nella classifica del gradimento social dei programmi d’informazione.

Myrta Merlino, seconda il classifica con Pomeriggio Cinque

Se il Tg1 resta imbattibile, Myrta Merlino si è conquistata il secondo posto a dicembre nella graduatoria stilata per Primaonline da Sensemakers, con 14,1 milioni di videoviews. Dietro di lei ci sono Enrico Mentana con il suo Tg e Quarto Grado. Mentre per interazioni social, Pomeriggio Cinque si porta a casa un settimo posto, rientrando così nella top 10.

Un risultato davvero più che soddisfacente per Myrta Merlino che dimostra quanto la qualità in un programma d’informazione paghi sempre, malgrado i dati di ascolto non sempre siano all’altezza. L’apprezzamento sui social di Pomeriggio Cinque è anche la prova dell’autorevolezza e della credibilità in termini di informazioni che viene riconosciuta alla conduttrice.

Nella stessa classifica, per numero di brand, Mediaset è davanti a tutti (cinque programmi nella classifica per videoviews, sei in quella per interazioni). Seguono i titoli dell’emittente di Urbano Cairo e Rai.

Myrta Merlino conquista i social

La Merlino conquista i social, non solo con la sua professionalità di giornalista ma anche con la sua eleganza. Un risultato non così scontato, dato che ereditava un programma che aveva un altro taglio e un altro tipo di conduzione, affidata a Barbara D’Urso.

La giornalista ha dovuto quindi sostenere anche il paragone con una presentatrice che fino a qualche tempo fa era considerata una delle colonne portanti di Mediaset.

In ogni caso, Myrta ha saputo conquistarsi con classe il suo spazio. E questo le viene riconosciuto ad esempio sul suo profilo Instagram dove i termini che vengono utilizzati per definirla sono “elegante” e “brava”. ” Questa donna è la classe in persona 🙌🏾”, “Bellissima donna brava giornalista👏”.

Pomeriggio Cinque, dove e quando vederlo

Pomeriggio Cinque va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 17:05 alle 18:45. La Merlino lo conduce dal 2023, prendendo il testimone da Barbara D’Urso.

I programmi Mediaset in classifica

Il resto della classifica vede a dicembre un buon posizionamento dei programmi d’informazione Mediaset, oltre a Pomeriggio Cinque. Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano, è in terza posizione per interazioni ed in quinta per video views e Quarto Grado che conquista il quarto posto per video views ed il nono per interazioni.