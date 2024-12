Fonte: IPA Myrta Merlino

Saluti anticipati per Myrta Merlino, che stacca la spina per un po’. Una lunga vacanza per la conduttrice, che si terrà alla larga dalla cronaca quotidiana, così come dai giudizi che piovono costantemente sul suo Pomeriggio 5, fin dall’addio di Barbara D’Urso. Stando alle anticipazioni lanciate da Dagospia, ecco quando saluterà il pubblico.

Myrta Merlino in vacanza

Le vacanze di Natale, per chi può permettersele, rappresentano un modo per ricaricare le batterie a metà anno. Qualcosa di decisamente utile per chi gestisce un ruolo di tale pressione come quello di una conduttrice.

Il pubblico però non si sarebbe atteso ben tre settimane di stop da parte di Myrta Merlino. Giuseppe Candela ha confermato come la sua ultima puntata condotta sarà quella di venerdì 13 dicembre 2024. Si tornerà alla normalità a partire dall’immediato post Epifania, ovvero il 7 gennaio 2025.

“La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane. Quella stakanovista di Myrta Merlino saluterà la conduzione di ‘Pomeriggio 5’ venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio”.

Chi la sostituirà

Non è la prima volta che Myrta Merlino manca all’appuntamento con il suo Pomeriggio 5. Mediaset ha risposto generalmente proponendo al pubblico Giuseppe Brindisi. In occasione della sua ultima assenza, però, il posto al centro dello studio è stato preso da Simona Branchetti.

In questo caso, invece, la scelta amministrativa è stata ben differente: “La trasmissione quotidiana, che dal prossimo anno potrebbe cambiare conduzione, sarà affidata al giornalista del Tg5 Dario Maltese”.

Myrta Merlino, addio a Pomeriggio 5

Le vacanze natalizie potrebbero essere un’anteprima di quello che verrà, ovvero un Pomeriggio 5 senza Myrta Merlino alla conduzione. Continuano a susseguirsi infatti i rumor relativi a un suo possibile passaggio del testimone.

Di fatto, in termini di ascolti, non si è mai tornati al passato. Pier Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto del lavoro svolto. Ha barattato una porzione di pubblico in cambio di un programma più ibrido in termini di tematiche e approccio.

Stando a quanto riportato da Oggi, Mediaset starebbe pensando però di cambiare ulteriormente le carte in tavola, a partire dalla padrona di casa. I risultati d’ascolti sono buoni ma non esaltanti, certo, ma l’idea sarebbe quella di proseguire nel processo evolutivo, nella speranza di poter ottenere entrambe le cose: qualità e numeri.

Del resto la rete necessita di un incremento degli ascolti, considerando anche la fatica evidenziata da programmi di punta come il Grande Fratello: “Per la giornalista ci saranno altre cose, magari anche all’interno di Mediaset. Però potrebbe anche migrare verso altre mete, chi può dirlo”. I nomi non mancano ma sul web uno li batte tutti. Si tratta di Serena Bortone, in chiara rottura con la Rai dopo l’insediamento del governo Meloni. Il pubblico la adora e sente la mancanza del suo Oggi è un altro giorno, sostituito da La Volta Buona di Caterina Balivo. Un cambio di scenario per lei sarebbe di certo interessante e, probabilmente, vincente.