Miriam Leone, voile di seta e pioggia di fiori per il Premio Virna Lisi 2024

Fonte: IPA

Miriam Leone ha vinto il Premio Virna Lisi 2024. Una serata importante quella del 2 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma per l’attrice siciliana, lei che si è guadagnata con talento e impegno un posto nell’olimpo del cinema italiano al femminile. Ricordando l’iconica attrice a cui è dedicato il prestigioso riconoscimento, fortemente voluto dal figlio Corrado Pesci, la Leone le ha reso omaggio sul palco e per l’occasione ha scelto un look elegante e raffinato, che porta la firma della Maison Valentino.

Miriam Leone in Valentino è pura eleganza

Non delude mai Miriam Leone e anche stavolta il suo look ha colpito nel segno. Per ritirare il Premio Virna Lisi ha scelto un capo della collezione Pavillon des Folies primavera-estate 2025 disegnato da Alessandro Michele per Valentino. Uno splendido long dress in voile di seta completamente nero ma impreziosito da micro fiori cuciti a mano, uno per uno.

Fonte: IPA

Gli altri dettagli dell’abito contribuiscono a rendere questa creazione tra le più belle indossate ultimamente dall’attrice siciliana: da una parte le maniche trasparenti con forma a lanterna, dall’altra la scollatura che gioca con l’effetto vedo-non-vedo e lingerie a vista. I sandali neri e gli anelli di diamanti hanno fatto il resto: pura eleganza per omaggiare un premio che celebra una delle attrici simbolo del nostro cinema, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Miriam Leone ricorda Virna Lisi

“A night to remember. Grazie infinite per avermi onorata del prestigioso premio Virna Lisi 2024 nel decennale della scomparsa di questa leggenda del cinema… Una serata bellissima che ho vissuto con grande emozione e gioia! Mattoncino su mattoncino si realizzano sogni con azioni. Grazie sempre anche a voi per il vostro sostegno”, queste le parole che Miriam Leone ha condiviso su Instagram, a corredo di un carosello di foto che sono un ricordo di questa importante serata.

Parole che seguono quelle che l’attrice aveva già dichiarato in occasione della serata, rendendo omaggio a Virna Lisi, al suo cinema e al suo essere icona senza tempo. “Virna Lisi è una leggenda del nostro cinema, in Italia e nel mondo, per me è un grandissimo onore che oggi il mio nome sia accostato in qualche modo a lei ricevendo questo premio. Lei ha ispirato generazioni di artisti e attrici, facendo sognare il nostro Paese e tutto il mondo con la sua innata grazia, eleganza e talento”, ha detto ad Adnkronos.

“In questi giorni sono su un set che mi sta regalando un’emozione inaspettata, perché io mi ero presa un anno sabbatico per seguire mio figlio. Ogni ruolo ti cambia, e quando ti rivedi cominci a dire ‘L’avrei fatto in un altro modo’. (…) C’è un ruolo che mi è rimasto nel cuore, il ruolo di Non uccidere. Mi ha liberato di tante cose perché ho recitato completamente struccata ed ero molto felice di non avere maschere”, ha aggiunto sul palco del Teatro dell’Opera di Roma.

Premio Virna Lisi 2024 a Miriam Leone, le motivazioni

L’attrice ha condiviso nel carosello di foto anche le motivazioni per cui le è stato assegnato il prestigioso premio. “Per la capacità unica di incarnare personaggi complessi e sfaccettati, portando sullo schermo donne coraggiose e appassionate – si legge -. Con il suo talento magnetico e una sensibilità che attraversa ogni ruolo, Miriam Leone ha saputo spaziare con naturalezza dal cinema al piccolo schermo, regalando interpretazioni intense e indimenticabili”.

E ancora: “La sua eleganza, il suo carisma e la sua dedizione all’arte della recitazione la rendono una delle figure più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Con questo premio celebriamo una carriera già straordinaria e la promessa di emozioni ancora più grandi che il futuro ci riserva”.