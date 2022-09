Milly Carlucci, la confessione su Maria De Filippi: “Competizione? La realtà è un’altra”

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Colonna portante della televisione italiana e volto fisso di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si è raccontata a tutto campo in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone. La conduttrice ha parlato del successo del dance show di Rai1 e della concorrenza di Canale5, che mette solitamente in campo i programmi di successo di Maria De Filippi. Ma nessuna competizione con la collega, con la quale anzi avrebbe un rapporto di stima e rispetto.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: “Stima e cordialità”

Il prossimo 8 ottobre è una data importante per Milly Carlucci: Ballando con le stelle torna infatti in televisione con la nuova, attesissima edizione. La conduttrice ne ha parlato a cuore aperto in un’intervista a Rolling Stone, nella quale ha affrontato diversi temi. E ha anche fatto chiarezza, una volta per tutte, su quali rapporti ci siano con Maria De Filippi, sua “rivale” in televisione nei sabato sera autunnali.

La conduttrice Rai spiega come non ci sia alcun tipo di competizione con la collega, sebbene i rispettivi palinsesti le vedano ormai in eterna e aperta concorrenza: “In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo“.

Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, ora impegnata a Tu sì que vales, i rapporti sono ottimi: non esistono rivalità, ma una stima e un rispetto reciproco che nel mondo della televisione non è spesso facile ritrovare. Le due colleghe spesso si sentono, come rivela la timoniera di Ballando con le stelle, che anzi rivolge alla colonna Mediaset un sincero elogio: “C’è un rapporto di stima e cordialità. Lei è stata una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: è anche produttore, ed è riuscita a ottenere la parità totale“.

Milly Carlucci e il ritorno di Ballando con le stelle

Milly Carlucci è ora pronta a tuffarsi a capofitto nella nuova edizione di Ballando con le stelle, che anche quest’anno prevede un cast stellare. I segreti del successo di un programma così longevo rimangono tali, ma la conduttrice si sbilancia spiegando: “Il nostro compito è intrattenere, divertire. Sulla carta dobbiamo convincere certi personaggi a essere parte del nostro gioco, speriamo che questo si traduca in grande divertimento”.

Sarà la prima edizione all’insegna della “normalità” dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia: “La prima edizione durante la pandemia è stata drammatica, ma ora siamo tornati a una quasi normalità. Vorrei regalare – in un anno in cui gli italiani si portano dietro dei pesi e non hanno ancora acquistato una serenità totale, visti i problemi energetici – una serata di divertimento puro”.

Ballando con le stelle e i concorrenti più sorprendenti

Tra i segreti del successo di Ballando con le stelle, c’è anche l’exploit di concorrenti che inizialmente non erano dati come favoriti. Come Arisa e Morgan, protagonisti della scorsa edizione: “Nessuno si aspettava niente da loro, c’era quasi una sfiducia. In realtà, quello di questa edizione è un cast che ha grande voglia di fare. La nostra è una commistione di ballo, appeal caratteriale e capacità di coinvolgere il pubblico sulla propria storia personale. Nathalie Guetta, ad esempio, in studio faceva un decimo di quello che imparava in sala prove, ma è arrivata in finale. Sono tante le variabili che portano al successo di un personaggio all’interno dello show”.

Milly Carlucci e l’ambizione: “Cerco di raggiungere il massimo”

L’intervista fiume di Milly Carlucci a Rolling Stone tocca anche un argomento per lei importante: la dedizione e il massimo impegno nella professione che svolge. E questo vale anche per un dance show come Ballando con le stelle: “Faccio il direttore artistico di Ballando, una macchina immensa dalle tante sfaccettature. Se non si controllano i particolari, è facile che la macchina si inceppi. È come un mosaico: se un pezzettino non si incastra, si rovina l’immagine complessiva”.

Ambiziosa e determinata, la conduttrice spiega: “Il mio cercare di raggiungere il massimo in ogni settore è un’aspirazione, ma non si raggiunge mai anche per le risorse economiche. I nostri risultati sono i migliori possibili date le circostanze, che non sono più quelle di un tempo”.