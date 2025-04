Melissa Monti, la nuora di Ilary Blasi nel cast dei Cesaroni

Fonte: Mediaset/IPA Ilary Blasi e Melissa Monti

Fervono i preparativi per la nuova stagione de I Cesaroni, la settima. Nonostante la recente scomparsa di Antonello Fassari le riprese continuano a rimo spedito a Roma, sotto la guida di Claudio Amendola che, oltre a riprendere il ruolo di Giulio Cesaroni, si occupa pure della regia. Tra i nuovi attori anche un nome non estraneo al mondo della cronaca rosa: sul set c’è infatti Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti nonché nuora di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Melissa Monti tra gli attori de I Cesaroni 7

Il blog di Davide Maggio ha svelato in anteprima che tra le new entry del cast della nuova stagione de I Cesaroni c’è anche Melissa Monti. La fidanzata di Cristian Totti, dunque la nuora Ilary Blasi e dell’ex calciatore Francesco Totti. Un ingaggio che fa sicuramente sorridere, se si pensa al grande amore che la famiglia televisiva della Garbatella ha sempre dimostrato nei confronti della Roma e del suo mitico Capitano.

Non è ancora stato svelato il ruolo di Melissa ma indubbiamente questo ingaggio può rivelarsi molto importante per la sua carriera di attrice, iniziata quando era una bambina.

Tra i nuovi attori del cast de I Cesaroni 7 anche Ludovica Longhini, che ha partecipato alla serie Rai Gulp Marta & Eva, Simone Faucci – visto ne Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus – che interpreterà Piero Sacconi e il giovanissimo Pietro Serpi (nel cast de Il Ragazzo dai pantaloni rosa) nei panni di Adriano Cesaroni.

Quest’ultimo, dato il cognome, sarà un membro della famiglia e secondo qualcuno potrebbe trattarsi del figlio di Marco, alias Mattia Branciamore.

Questi attori vanno a rimpolpare il cast della serie, al quale si erano già aggiunti Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru e Fabio Rovazzi nei panni di se stesso.

Chi è Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti

Classe 2005, Melissa Monti è una modella e attrice nata e cresciuta a Roma. Ha debuttato in televisione da bambina, con alcuni spot pubblicitari. Proprio come la suocera Ilary Blasi, che ha iniziato a lavorare giovanissima nel mondo dello spettacolo. A otto anni la Monti è stata ingaggiata per la fiction Mediaset fantasy Il tredicesimo apostolo.

Crescendo ha continuato a recitare anche se sporadicamente per non trascurare gli studi. Ha ottenuto delle piccole parti ne La grande bellezza, il film Premio Oscar di Paolo Sorrentino, e poi in Mi chiamo Maya e Solo per amore. Ora pare che Melissa sia intenzionata a dedicarsi a tempo pieno alla carriera di attrice.

Da un paio d’anni Melissa è fidanzata con Cristian Totti, che sta cercando di seguire le orme del padre nel mondo del pallone, e ha instaurato un ottimo rapporto con Chanel. Le due cognate vanno molto d’accordo e sono grandi amiche e spesso hanno partecipato insieme a degli eventi pubblici.

Melissa ha saputo creare un bel legame anche con i suoceri Totti e Ilary Blasi. Due anni fa, quando la conduttrice romana era ancora al timone de L’Isola dei Famosi, la Monti e Cristian hanno assistito dal vivo ad una puntata del reality show di Canale 5.