“Matrimonio a prima vista 2023”, le nuove coppie e l’esperimento sociale

Fonte: Ufficio stampa Warner Bros. Discovery Matrimonio a prima vista 2023

Novità, esperimenti e una grande certezza: Matrimonio a prima vista torna su Real Time (e in contemporanea su Discovery+) con un concetto rinnovato ma che si basa sugli elementi principali che hanno contribuito al successo del format. Tre matrimoni, rigorosamente tra sconosciuti, che stavolta vengono celebrati in contemporanea. Scopriamo chi sono i protagonisti e quali sono le novità della stagione 2023 prodotta da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery.

Le nuove coppie di “Matrimonio a prima vista”

Sei protagonisti in cerca dell’anima gemella mettono in mano la loro vita a un team di esperti, quello scelto per selezionare le migliori spose e gli sposi che rispondano al meglio al profilo degli aspiranti mariti e mogli. La richiesta è quella alla quale siamo abituati ormai da anni: sposare un perfetto sconosciuto. E, dopo la cerimonia, vivere per un mese come marito e moglie.

Al termine di questo periodo di prova, sono le coppie a scegliere se continuare a essere sposati o se sia meglio per loro intraprendere la strada del divorzio, entro sei mesi dalla data del matrimonio. A creare il match corretto tra le coppie, come ogni anno, è stata la squadra di esperti composta da Nadia Loffredi (sessuologa, sua la valutazione sull’affinità sessuale dei concorrenti); Mario Abis, che li guida nella corretta interpretazione del loro rapporto; Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Le coppie sono state formate sulla base di una raccolta di dati emersi da interviste, punti in comune, test attitudinali e psicologici. Mattia Benedetto (36 anni) è il marito di Giulia Martello (27 anni). Lui giardiniere nell’azienda di famiglia e appassionato di videogiochi e cucina, lei impiegata in provincia di Torino, sono quelli apparsi meno affiatati. Giulia, in particolare, ha limitato il servizio fotografico impedendo al marito di toccarla e manifestando la sua difficoltà a dormire nello stesso letto con lui.

Fonte: Matrimonio a prima vista

Va invece meglio per Irene Pignieri (32 anni), restaurant manager e appassionata di letteratura, e Matteo Riva, consulente bancario di 29 anni. Tra loro sembra esserci già una certa sintonia, lei l’ha addirittura definito come il più bello dei tre. Infine, Simona Viola (30 anni) di Viareggio, amministratrice dei cantieri navali di famiglia, e Gennaro Vergara, cameriere di Reggio Emilia, per i quali è ancora tutto un lavoro in corso.

Le novità di Matrimonio a prima vista

Sebbene il format si basi sui suoi elementi tradizionali, l’edizione 2023 introduce alcune novità importanti che contribuiscono a rinnovare il programma e a renderlo più intrigante, puntando stavolta sul momento della cerimonia. Per la prima volta nella storia della trasmissione, infatti, tutti gli sposi hanno celebrato le loro nozze in contemporanea, con tre altari disposti in linea.

Fonte: Ufficio stampa Warner Bros. Discovery

In più, prima del matrimonio, i sei protagonisti hanno trascorso diversi giorni insieme per condividere impressioni e paure sul giorno che dovrebbe essere il più importante della loro vita. In questa fase, le coppie non si sono ancora formate. Chi è destinato a chi è infatti svelato al momento della cerimonia: un modo per creare ulteriore suspense.

Tutte le coppie sono seguite, durante l’intero percorso, dal team di esperti che li invita a non fermarsi alla prima impressione, al colpo di fulmine, all’attrazione fisica. I loro suggerimenti sono volti alla costruzione di rapporti saldi e duraturi, che vadano oltre l’apparenza e mirino invece alla sostanza.

Matrimonio a prima vista va in onda ogni mercoledì alle 21,20 su Real Time su Discovery+ per 9 puntate. La produzione è di NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag #matrimonioaprimavista.