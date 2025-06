Marracash, la scaletta dei concerti a San Siro 2025

IPA Marracash

Marracash si prende gli stadi italiani con un tour estivo che rappresenta uno dei traguardi più ambiziosi della sua carriera. Marra Stadi25 continua a regalargli grandi emozioni, con date da Nord a Sud dello Stivale e fan entusiasti per un evento senza precedenti.

Il 26 giugno il rapper torna a San Siro, stadio milanese che lo ha già accolto il 25 giugno, con una seconda data pronta a lasciare il segno. Scopriamo la scaletta.

Marracash a San Siro, i dettagli del concerto

Sei atti, un concept mai visto e un Marracash che si prende uno dei palchi più ambiti della musica italiana: quello dello Stadio San Siro. Il tour negli stadi del rapper è finalmente arrivato nel capoluogo lombardo e, proprio come le altre date, promette grandi effetti speciali che vanno ben oltre la performance musicale.

Chi lo aveva già visto al Marrageddon sa bene cosa è in grado di fare quando si parla di intrattenere e coinvolgere con la sua musica. E questa seconda data milanese del tour, che ha i pacchetti speciali sold out, regala al pubblico un nuovo appuntamento da non perdere: un viaggio nella sua discografia denso di scenografie, ballerini e una componente tecnologica senza pari. Una voce narrante, quella di Matilda De Angelis, dialoga con Marra, intento a far rivivere ai propri spettatori un percorso canoro lungo anni che, oggi, è arrivato a una tappa storica.

Il viaggio del rapper, come visto nelle date di Napoli, Torino e Bibione, include le tracce dei suoi tre album: Persona, del 2019, Noi loro e gli altri del 2021 e, ovviamente È finita la pace, disco del 2024 con cui si conclude la trilogia. Insieme a lui, per tutto il tour, c’è anche Madame, che porta sul palco la sua voce riconoscibilissima.

Un’avventura introspettiva che vede Marracash, e poi Fabio, il suo nome all’anagrafe, scavare nel profondo per più di due ore di live, e indagare col pubblico lati importanti della vita di ognuno.

Marracash, la possibile scaletta di San Siro

Nonostante prima del tour sia aleggiato un velo di mistero rispetto alla scaletta dei concerti, dopo i primi quattro appuntamenti è possibile delineare una lista di quello che i fan potranno godersi nella serata di giovedì 26 giugno a San Siro.

Come sempre, Marracash è imprevedibile. Nel corso della serata potrebbe scegliere di portare sul palco nuovi ospiti e inserire brani ma, se tutto rimane come nella data zero, ecco quale potrebbe essere la scaletta:

Power Slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport

Cliffhanger

G.o.a.t.

Body Parts

Bastavano le briciole

Noi

Factotum

Laurea ad honorem

Pentothal

Io

Dubbi

Anima ft. Madame

Nemesi

Brivido

Qualcosa in cui credere

Crash

Gli altri

Quelli che non pensano

Cosplayer

Poco di buono

È finita la pace

Per il tuo bene (solo Madame)

Crazy Love

Crudelia

Niente canzoni d’amore

Mi sono innamorato di un AI

Lei

Bravi a cadere

Nulla accade

∞ Love

Happy End

E per chi avesse ancora voglia di vivere l’emozione di sentire Marracash negli stadi, ci sono ancora due date disponibili: il rapper canterà allo Stadio Olimpico di Roma il 30 giugno e allo Stadio San Filippo di Messina il 5 luglio.