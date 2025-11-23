Vanoni, l’ultimo ricordo di Mara Venier a Domenica In. Vittorio Feltri: “Avevamo scommesso sulla nostra morte”

IPA Ornella Vanoni, aperta la camera ardente: l’ultimo saluto e la commozione dei vip

“Dolcissima, simpatica, scanzonata, ironica”. Quelli scelti da Mara Venier in apertura della puntata del 23 novembre di Domenica In sono solo alcuni degli aggettivi che calzano a pennello sulla figura amata e ora compianta di Ornella Vanoni. Una cantante dalla voce inconfondibile, una donna che ha segnato personalmente chiunque l’abbia incontrata. In tanti sono intervenuti per ricordarla e per condividere un ultimo ricordo su di lei: da Iva Zanicchi a Orietta Berti, da Mogol a Riccardo Cocciante. Tra loro anche Vittorio Feltri, che ha fatto ridere lo studio e il pubblico a casa, ricordandoci che, probabilmente, Ornella avrebbe voluto così: allegria, sempre e comunque, anche nel giorno del suo addio.

Mara Venier in lacrime: “Non riesco a parlare di Ornella al passato”

“Non riesco a parlare di Ornella al passato. Fa parte della vita di tutti quanti noi, anche di chi non ha avuto la fortuna di conoscerla”. Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda 23 novembre e la padrona di casa, Mara Venier, non poteva non dedicarla all’amica di sempre Ornella Vanoni. La cantante, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni ha lasciato un grande vuoto negli amanti della musica, nei colleghi di una vita e di chi è stato toccato dalla sua travolgente presenza.

La conduttrice televisiva ha raccontato di aver scoperto della notizia di Ornella con un messaggio: “Erano le 23.30, un mio amico mi ha mandato un messaggio annunciandomi la sua morte io non volevo crederci. Ho detto che era una fake news, sono andata a cercare in giro sui social perché non volevo crederci, ho sperato che non fosse così“.

Ha poi raccontato dell’ultimo incontro con l’amica e cantante. Si sono viste due settimane prima della sua scomparsa, in occasione di una puntata Che tempo che fa: “Ero in camerino e ho sentito bussare, è venuta a salutarmi, è stata affettuosa e ironica sul suo stato di salute, che non era il massimo”.

“È andata via come ha sempre sperato. Questa sera doveva essere ospite di Fazio, ma aveva un gran mal di schiena“. Ha poi raccontato alcuni dolci dettagli sugli ultimi momenti della sua vita: “L’ultima ora della sua vita l’ha passato mangiando la ricciola e aspettando il suo gelato preferito, quando è arrivato lei non c’era più”, ha detto Mara Venier commossa. “Non ha sofferto, come lei sperava. Ha sempre desiderato questo”, ha concluso.

Vittorio Feltri e la scommessa sulla morte: “Mi ha fregato” Per Mara Venier non è stata una puntata facile. Ricordare la grande artista milanese per lei vuol direi ricordare tanti momenti preziosi passati con una grande amica ora scomparsa. L’ora trascorsa ha creato nello studio un clima commosso. Anche lei, sull’orlo delle lacrime per tutta la puntata, ha pianto, liberandosi probabilmente di un importante peso. A regalare un momento tenero e divertente (relativamente alla triste occasione) è stato Vittorio Feltri, collegato in videochiamata con lo studio del programma. Il giornalista, notoriamente cinico, non si è trattenuto, cedendo alle comprensibilissime lacrime in ricordo di un’amica come Ornella Vanoni. Ha raccontato: “Avevamo fatto una scommessa. Io dicevo che sarei morto prima di lei, lei diceva il contrario, mi ha fregato anche questa volta“. “Una sera l’avevo invitata in un noto ristorante, Il Baretto, di Milano. Lei è arrivato con qualche minuto di ritardo, avevo raccomandato al proprietario di mettere un suo disco in riproduzione durante la cena, lei è entrata ed è partita L’appuntamento“. E quando il giornalista ha chiesto a Ornella se le avesse fatto piacere il gesto, lei rispose: “Mi state rompendo i coglioni da trent’anni con questa canzone che io odio”, ha ricordato Feltri, con ironia. “Io l’amavo“, ha confessato Feltri commosso, “l’amavamo tutti“, ha replicato Mara. “Andavo a cena da lei, non eravamo dei grandi mangiatori, lei alla fine mi offriva le canne, a me bastano le sigarette. Alla fine è successa una cosa strana, dopo una canna lei ha vomitato. Io ho chiesto chi dei due fosse più cretino, lei ha risposto ‘siamo cretini entrambi'”.

