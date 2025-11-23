Vanoni, l’ultimo ricordo di Mara Venier a Domenica In. Vittorio Feltri: “Avevamo scommesso sulla nostra morte”

“Dolcissima, simpatica, scanzonata, ironica”. Quelli scelti da Mara Venier in apertura della puntata del 23 novembre di Domenica In sono solo alcuni degli aggettivi che calzano a pennello sulla figura amata e ora compianta di Ornella Vanoni. Una cantante dalla voce inconfondibile, una donna che ha segnato personalmente chiunque l’abbia incontrata. In tanti sono intervenuti per ricordarla e per condividere un ultimo ricordo su di lei: da Iva Zanicchi a Orietta Berti, da Mogol a Riccardo Cocciante. Tra loro anche Vittorio Feltri, che ha fatto ridere lo studio e il pubblico a casa, ricordandoci che, probabilmente, Ornella avrebbe voluto così: allegria, sempre e comunque, anche nel giorno del suo addio.
Mara Venier in lacrime: “Non riesco a parlare di Ornella al passato”
“Non riesco a parlare di Ornella al passato. Fa parte della vita di tutti quanti noi, anche di chi non ha avuto la fortuna di conoscerla”. Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda 23 novembre e la padrona di casa, Mara Venier, non poteva non dedicarla all’amica di sempre Ornella Vanoni. La cantante, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni ha lasciato un grande vuoto negli amanti della musica, nei colleghi di una vita e di chi è stato toccato dalla sua travolgente presenza.
La conduttrice televisiva ha raccontato di aver scoperto della notizia di Ornella con un messaggio: “Erano le 23.30, un mio amico mi ha mandato un messaggio annunciandomi la sua morte io non volevo crederci. Ho detto che era una fake news, sono andata a cercare in giro sui social perché non volevo crederci, ho sperato che non fosse così“.
Ha poi raccontato dell’ultimo incontro con l’amica e cantante. Si sono viste due settimane prima della sua scomparsa, in occasione di una puntata Che tempo che fa: “Ero in camerino e ho sentito bussare, è venuta a salutarmi, è stata affettuosa e ironica sul suo stato di salute, che non era il massimo”.
“È andata via come ha sempre sperato. Questa sera doveva essere ospite di Fazio, ma aveva un gran mal di schiena“. Ha poi raccontato alcuni dolci dettagli sugli ultimi momenti della sua vita: “L’ultima ora della sua vita l’ha passato mangiando la ricciola e aspettando il suo gelato preferito, quando è arrivato lei non c’era più”, ha detto Mara Venier commossa. “Non ha sofferto, come lei sperava. Ha sempre desiderato questo”, ha concluso.
