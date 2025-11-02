Una Domenica In diversa dal solito dopo la tragedia che ha colpito Andrea Delogu: come tanti colleghi anche Mara Venier non è rimasta in silenzio

C’è un momento, a volte, in cui la televisione si ferma. In cui la diretta si piega alla vita vera, quella che non concede copioni né prove. È accaduto a Domenica In, quando Mara Venier, con la sua consueta sensibilità, ha scelto di aprire la puntata con un pensiero rivolto ad Andrea Delogu, colpita dalla tragica scomparsa del fratello Evan, morto in un incidente pochi giorni fa.

Mara Venier ferma Domenica In per Andrea Delogu

Mentre Andrea Delogu è chiusa in un doloroso silenzio dopo la morte del fratello minore – e non è ancora chiaro quando tornerà in tv – sono tanti i colleghi che le stanno esprimendo affetto e vicinanza. In un momento così tragico, la famiglia della Rai si sta stringendo attorno alla presentatrice.

L’ultima in ordine di tempo è stata Mara Venier, che ha dedicato un pensiero alla giovane collega nella puntata di Domenica In del 2 novembre.

Pochi minuti dopo il saluto al pubblico, Zia Mara ha voluto stravolgere la scaletta e dare spazio al cuore: “Prima di cominciare – ha detto guardando la telecamera commossa – voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu”.

Parole semplici ma cariche di affetto. La Venier si è stretta attorno ad Andrea Delogu, rispettando il suo silenzio e la sua sofferenza.

Poco dopo, la regia ha mandato in onda la pubblicità. Uno stacco necessario, quasi un respiro: un modo delicato per separare il momento di commozione dal tono più leggero della trasmissione.

Prima di Mara Venier hanno rivolto un pensiero ad Andrea Delogu altri volti noti del piccolo schermo come Antonella Clerici, Caterina Balivo, Alberto Matano, Milly Carlucci. Senza dimenticare gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini.

Le ultime notizie su Andrea Delogu dopo la morte del fratello

Andrea Delogu sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita improvvisa del fratello Evan, appena diciottenne, morto in un tragico incidente stradale. Per lei era molto più di un fratello, “era come un figlio”, ha raccontato l’amico e giornalista Alberto Matano a La Vita in Diretta.

La conduttrice, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, ha scelto di chiudersi in un rispettoso riserbo, lasciando che il dolore trovi spazio lontano dai riflettori. Solo pochi istanti di commozione, durante il suo ritorno a Bellaria per i funerali, quando un giornalista di Repubblica l’ha avvicinata. Con voce rotta dall’emozione, Andrea ha sussurrato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”.

Nient’altro. E non serve altro, perché in certe circostanze ogni parola rischia di essere di troppo. Al suo fianco, discreta e presente, Ema Stokholma, la sua migliore amica. È lei a sostenerla in questi giorni sospesi, in cui la vita sembra perdere forma e senso.

Chi conosce Andrea sa quanto sia forte, ironica, luminosa. Ma non è facile affrontare un dolore così grande. Oggi la conduttrice si concede il tempo del silenzio, quello necessario per ritrovare — piano piano — un equilibrio, un appiglio, una via per tornare a vivere.

