Måneskin a Chicago, infortunio per Damiano: la foto su Instagram. Come sta

I Måneskin si trovano al momento in tour in America, dove possono vantare numerosi fan, pronti a partecipare ai loro concerti. Ed è proprio in occasione dell’esibizione a Chicago che Damiano David, frontman della band, si è infortunato alla spalla. Ciononostante, non si è fermato e ha continuato a cantare sul palco: pazzesco (in tutti i sensi). Su Instagram, il gruppo ha condiviso delle foto dell’artista con il ghiaccio sulla spalla e successivamente con un supporto. Come sta? Sono stati proprio i Måneskin a tranquillizzare i fan.

Måneskin a Chicago: l’infortunio di Damiano David

Il Lollapalooza Festival 2022 è uno dei più importanti appuntamenti musicali: un evento a cui hanno partecipato negli anni artisti dal calibro dei Foo Fighters. Un festival storico, che ora ha visto la presenza sul palco dei nostri amatissimi Måneskin. Uno spettacolo esplosivo – a dir poco – in cui hanno iniziato con Zitti e buoni, brano vincitore di Sanremo ed Eurovision Song Contest, per poi proseguire con un set di dodici canzoni che hanno letteralmente fatto scatenare il pubblico.

Naturalmente, anche Damiano David non si è tirato indietro e ha dato spettacolo, saltando e cantando insieme ai fan. “La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’”, ha ironizzato la band su Instagram, facendo riferimento all’infortunio del frontman.

Come sta Damiano dopo il problema alla spalla

Al momento non si conosce la dinamica dell’infortunio – Damiano si è fatto male alla spalla – ma sembra che non ci siano conseguenze gravi per l’artista: “Non preoccupatevi, Damiano sta bene”, così hanno commentato i Måneskin nelle storie su Instagram. Nonostante quanto accaduto, David ha conquistato il palco e si è esibito sulle note di I wanna be your slave. Possiamo osservare il ghiaccio alla spalla, e successivamente la benda.

Non è la prima volta che si è infortunato: era già successo in occasione delle riprese del videoclip dedicato al singolo Supermodel, quando si era procurato una distorsione alla caviglia e lo avevamo visto con le stampelle. Anche in quell’occasione non si era per nulla fermato: un po’ di attenzione e di cure. “In qualche modo farò, stringo i denti e vado avanti. Non dimentico di aver fatto concerti con una spalla che mi usciva, figuriamoci se mi fa paura una piccola distorsione alla caviglia”, aveva rivelato, dimostrando non solo il suo amore viscerale per il palco, ma mettendo proprio la sua carriera al primo posto.

Il tour in America e il successo

Non possiamo definirlo altro che un successo. I Måneskin in America stanno segnando un “goal” dopo l’altro, a suon di note e di rock. Sono stati candidati agli MTV VMAs, hanno posato con Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones, stanno consolidando la loro fanbase in tutto il mondo.

Il rock non è affatto morto, ma di certo ha ricevuto una gran bella spinta dalla band, che si sta facendo riconoscere e apprezzare anche dai giganti della musica (collezionando tuttavia qualche critica). Il tour in America, tra un day off e un infortunio (purtroppo), sta comunque procedendo a gonfie vele.