“Le Iene”, Laura Pausini non accetta l’invito. Ed è polemica sui social

Fonte: Luca Brunetti per Ufficio stampa Goigest Eurovision 2022, l’eleganza elettrica di Laura Pausini: i look della finale

Nonostante tutto, non si placa la polemica su Laura Pausini e sul rifiuto di cantare Bella Ciao. Invitata “simpaticamente” da Le Iene, l’artista non si è presentata, dando il via all’ennesima polemica sui social. Ma stavolta in tanti la difendono, soprattutto per il momento, giudicato non opportuno, dopo il monologo di Giulia Salemi. Quest’ultima ha emozionato fortemente e, forse, non c’era bisogno di chiamare in causa la Pausini.

Laura Pausini non ha accettato l’invito de Le Iene

Tra tutti gli show televisivi in Italia, Le Iene si è sempre contraddistinto per una certa irriverenza – o anche insistenza, che dir si voglia. Già nella scorsa puntata si era fatto il nome di Laura Pausini, ormai legato inevitabilmente al rifiuto di cantare Bella Ciao in un noto programma spagnolo, El Hormiguero. Nonostante l’artista stessa sia intervenuta, mettendo un punto alla questione, le Iene non si sono arrese.

Durante l’apertura della puntata dell’11 ottobre, Teo Mammucari e Belen Rodriguez hanno sin da subito incuriosito gli spettatori, menzionando la Pausini e l’invito, che alla fine non avrebbe accettato. Ma non è stato questo a scatenare i fan del programma sui social, quanto il momento, in concomitanza con uno dei monologhi più belli mai portati sul palco: Giulia Salemi ha davvero emozionato tutti, tra brividi e qualche lacrima che si è concessa alla fine.

Perché è scoppiata la polemica sui social su Laura Pausini

Lo show Le Iene dà sempre spazio a un monologo importante a ogni puntata. Questa volta l’onere e l’onore è toccato a Giulia Salemi, di origine persiana. Al centro del palco, la conduttrice TV e inviata social ha voluto inviare un messaggio alle donne iraniane. Ha raccontato la storia di sua mamma, Fariba, e della fuga da Teheran nel 1978.

In questi giorni in molte – e molti, come Massimiliano Ossini in diretta televisiva – stanno tagliando delle ciocche di capelli proprio in sostegno delle donne iraniane. Parole e frasi che hanno emozionato il pubblico: sui social, la Salemi ha convinto. Al termine del monologo, si è anche commossa, risultando più vera che mai.

Il momento, tuttavia, si è poi stravolto poco dopo, quando la Salemi, insieme a Le Iene, Teo Mammucari e Belen Rodriguez, hanno iniziato a intonare Bella Ciao. “La cantiamo noi in studio“, e così è stato. Il posto vuoto, che avrebbe dovuto essere riempito da Laura Pausini, ha suscitato non poche polemiche. “Perché rovinare un momento tanto perfetto?”, ha chiesto qualcuno sui social, incalzato da altri commenti simili. La Rodriguez, intanto, ha ammesso che Laura non si è unita a loro. Il sipario avrebbe dovuto essere forse simpatico, leggero. Ma così non è stato.

L’intervento di Laura Pausini

Sebbene la Pausini non abbia ancora replicato pubblicamente a Le Iene – e magari non lo farà mai – in realtà era già intervenuta in merito alla polemica. “Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata”, aveva affermato in un lungo messaggio su Twitter. In ogni caso, il popolo dei social si è espresso: pieno supporto a Giulia Salemi, ma non al contesto. Ormai, è ora di andare avanti.