L’amore non mi basta, il “miracolo di Natale” di Emma: testo e significato

IPA L'amore non mi basta di Emma Marrone torna in cima alle classifiche

Era il 2013 quando usciva la canzone L’amore non mi basta. A renderla unica, la voce e l’interpretazione di Emma Marrone. Un grande, enorme successo che si è reso protagonista di quello che la stessa cantante ha definito un “miracolo di Natale”: a distanza di tanti anni, in pochi giorni il brano ha scalato la Top 50 Italia di Spotify, conquistando il primo posto. Merito dei social, ma solo in parte: quando una canzone arriva dritto al cuore, resta indelebile.

Emma da record, il suo “miracolo di Natale”

Sinceramente sbalordita, Emma Marrone non ha nascosto la sua grande emozione e, immediatamente, ha ringraziato i fan sui social: “Io non ho parole… la MUSICA resta… Grazie a tutti… Vi amo”. Poco dopo, in una storia Instagram, ha ammesso di essere “molto emozionata”, riprendendo il tema del suo brano: “Le canzoni a quanto pare tornano, l’ho sempre pensato… Quando fanno parte di un repertorio restano per sempre e questa idea mi riempie il cuore di gioia”.

“Mi sembra il miracolo di Natale, vi voglio bene”, ha aggiunto, ribadendo che L’amore non mi basta è sempre stato nel suo repertorio dal vivo e continuerà a far parte dei suoi concerti.

Ma cosa c’è esattamente dietro questo improvviso ritorno in cima alle classifiche? Merito dei fan e dei trend di TikTok, che hanno una potenza tale da far diventare famosi anche perfetti sconosciuti. Basti pensare al caso di Eddie Brock, amatissimo sulla piattaforma con la sua Non è mica te e ora tra i prossimi Big di Sanremo.

Negli ultimi giorni (ma era successo già in precedenza), numerosi video amatoriali hanno montato immagini di partite di calcio e campioni del passato sulle note graffianti del brano. Neanche a dirlo, il mix di calcio e musica ha fatto esplodere l’effetto-nostalgia e L’amore non mi basta, oggi, vive una seconda vita.

L’amore non mi basta, il testo completo

Pubblicato l’11 ottobre 2013 come terzo singolo estratto dall’album Schiena, L’amore non mi basta è stato subito un successo. Scritto e composto da Daniele Magro e prodotto da Davide “Brando” Simonetta, il brano ha conquistato rapidamente il Disco d’Oro, raggiungendo il Platino appena un anno dopo.

Questo il testo della canzone:

Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo

Che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso

Con la scusa un po’ banale di riprendermi vestiti

Libri, un po’ della mia vita

Quella vita che mi hai tolto

Quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente

Io tempesta e paravento, paravento

Conta lento, molto lento voltati

Guarda in faccia chi ti lascia, scordami

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta

Ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta

L’amore non mi basta, l’amore non mi basta

Se amarmi poi ti passa

Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada?

A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada

La mia strada era deserta, traversata da sconfitte

E con te quella promessa che le avrei evitate

Conta lento, molto lento e voltami

Sangue freddo se hai coraggio uccidimi

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perché sono un’egoista

Ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta

L’amore non mi basta, l’amore non mi basta

Se amarmi poi ti passa

Forse è questo il senso del mio vivere

Forse dal dolore si potrà pure guarire

Ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni

Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo

Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano

Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta

Ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta

L’amore non mi basta

L’amore non mi basta

L’amore non mi basta

L’amore non mi basta

Finiamo punto e basta

Nel videoclip ufficiale, ideato tra l’altro dalla stessa Emma, la cantante interpreta la fine di una relazione, immergendosi in una doccia con il trucco scolorito in volto. Una scelta che accentua il carattere passionale e rock del pezzo, che Emma considera uno dei più energici e “cattivi” della sua carriera.

Il significato del brano

L’amore non mi basta è una riflessione sulla fine di un amore appassionato in cui, nonostante la forza dei sentimenti, “la passione è l’unico collante che tiene insieme i due amanti: troppo poco perché la storia continui”. Emma ha raccontato che il brano omaggia Try di Pink, tanto che la batteria è stata affidata proprio a Mylious Johnson, storico batterista della popstar.

Il risultato è evidente: un pezzo più grintoso e rock rispetto alla media del suo repertorio, condito da atmosfere cupe ma con un ritornello liberatorio. Cantarlo è dare sfogo alle proprie emozioni e sì, siamo tornati a farlo nel 2025 a distanza di tanto tempo, come se non fosse trascorso neanche un giorno.