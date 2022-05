Lacrime a Domenica In, Mara Venier si commuove: le parole toccanti di Mika

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

A Domenica In c’è sempre spazio per tanto divertimento: con i suoi ospiti, Mara Venier non si risparmia mai e le battute sono all’ordine del giorno. Ma ci sono anche momenti toccanti, dove a prendere il sopravvento è la commozione. Ed è proprio il caso dell’intervista che ha visto protagonista Mika, un lungo intervento che è terminato con le lacrime della conduttrice.

Domenica In, l’intervista a Mika

Cantante e artista a tutto tondo, ma anche grande showman: Mika è stato uno dei capisaldi dell’Eurovision Song Contest 2022 da poco conclusosi (con la strepitosa vittoria dell’ucraina Kalush Orchestra, che ha suscitato qualche polemica). Accanto a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha portato in scena uno spettacolo davvero incredibile che ci ha regalato emozioni uniche. Emozioni che tutti insieme abbiamo rivissuto a Domenica In, dove Mika è intervenuto in collegamento video per raccontare la sua bellissima esperienza.

Mara Venier ne ha approfittato per mandare in onda alcune delle sue esibizioni più suggestive, come quella che si è svolta a ben 8 metri da terra – e per la quale il cantante ci ha rivelato un aneddoto interessante: “Pensavo fosse un’idea fantastica, ma facendo le prove mi sono reso conto della stupidaggine che avevo fatto” – ha ammesso, ridendo. E, naturalmente, si è parlato anche del The Magic Piano Tour 2022, in partenza il prossimo settembre, che porterà Mika nei teatri e nelle piazze italiane per una serie di eventi strepitosi.

Il 3 e il 4 ottobre, l’artista sarà a Roma per due date imperdibili, e ha chiesto a zia Mara di accompagnarlo in questa avventura. Lei non si è lasciata sfuggire l’occasione: “Visto che sei in zona, se per caso io lavorassi in un programma che si chiama Domenica In per il 14esimo anno – perché questa è la 13esima edizione che io faccio, e se mio marito vorrà potrei esserci anche l’anno prossimo -, tu verrai in studio?” – ha chiesto la conduttrice, strappando un entusiastico “sì” da parte di Mika. Dunque l’appuntamento è fissato, non resta che attendere con un pizzico di pazienza quella che sarà una puntata davvero speciale.

La commozione di Mara Venier

Ma il momento più toccante è arrivato poco dopo, quando l’intervista è giunta al termine. “Come ci salutiamo?” – ha chiesto zia Mara, rivelando di non essere pronta a lasciarlo andare. E Mika si è lasciato andare ad una piccola confidenza, che ha suscitato grande commozione: “Non scherzavo quando prima dicevo che se ci sei tu è una cosa diversa. Sto spiegando quello che tantissimi nel nostro mestiere pensano. Quando chiami tu, noi diciamo di sì“. La conduttrice, nell’ascoltare queste parole, si è sciolta in lacrime.

“Quando parli tu, mi arrivi al cuore” – ha ammesso la Venier, e immediata è arrivata la replica del cantante: “Tu hai lo stesso effetto su di me e su tanti che vengono a parlare con te. Dai energia. Noi usciamo dalle conversazioni con te con un’energia incredibile. Sei quasi l’unica che ha questo potere. Te lo dico sinceramente, brava”. Mika non poteva regalarle complimento migliore, e Mara ha faticato a riprendersi dalla commozione. Un’immagine bellissima, che ci racconta più di mille parole quanto sia forte il legame che la conduttrice riesce a stringere con i suoi ospiti.

Ed è forse proprio per questo suo potere che sarà ancora lei a condurre la prossima edizione di Domenica In, come aveva annunciato qualche settimana fa – e come ha ribadito proprio durante l’intervista con Mika. Sarà una stagione incredibile, che segna un vero e proprio record: se quest’anno ha eguagliato il numero di edizioni guidate da Pippo Baudo (ben 13), il prossimo stabilirà un nuovo primato, con grande gioia del suo pubblico che le ha sempre mostrato un grandissimo affetto.