Mara Venier e Loredana Bertè, pace fatta: “Adesso non ci perdiamo più”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Si dice che un abbraccio valga più di mille parole e forse non potremmo trovare frase più calzante per Mara Venier e Loredana Bertè che, dopo anni di lontananza, finalmente si sono riconciliate. Due donne forti, intelligenti e talentuose le cui strade si erano divise a causa di uno screzio che, come spesso accade, si era ingigantito al punto da trasformarsi in una netta separazione tra le due. Oggi finalmente le due artiste si sono riviste e hanno messo da parte i vecchi rancori.

Mara Venier, il tenero abbraccio con Loredana Bertè su Instagram

“Bello ritrovarti Loredana… davvero!!… ❤️❤️❤️❤️❤️ Abbracci che fanno bene all’anima… Ti voglio bene e adesso non ci perdiamo più!!!! ❤️”, con queste parole e un dolcissimo scatto inaspettato la conduttrice Mara Venier ha gridato ai suoi follower di Instagram tutta la felicità di un momento speciale.

In quel “ti voglio bene” c’è l’essenza di un rapporto di amicizia che era sfumato nel giro di niente. Quando a mettere lo zampino nei rapporti ci pensano “cause di forza maggiore”, c’è poco da fare: anche quelli più profondi e duraturi possono subire delle crepe che faticano a ripararsi. Basta soltanto lasciar scorrere del tempo a volte, proprio come nel caso di Zia Mara e della grande Loredana, che avevano interrotto ogni rapporto da ben tre anni.

Pace fatta, dunque, come ci ha tenuto a ribadire anche la stessa rocker sul suo profilo Instagram, condividendo con i fan un altro scatto al fianco della conduttrice. “Ieri sera in occasione della mia tappa romana al Teatro Brancaccio ho ‘ritrovato’ una cara amica… I nostri occhi parlano ❤️🙏 Ti voglio bene Mara”, ha scritto a corredo della bella foto. E chissà se quel fazzoletto che tiene tra le mani non sia servito per asciugare qualche lacrima di gioia e commozione.

Mara Venier e Loredana Bertè, perché avevano litigato

Oggi celebrano la ritrovata amicizia, ma in molti tra i commenti su Instagram si sono chiesti quale fosse la causa della “rottura” tra Mara Venier e Loredana Bertè. Per capirlo è necessario fare un piccolo salto indietro nel tempo, arrivando a tre anni fa quando, nel 2019, la cantante partecipò al Festival di Sanremo.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il quarto posto guadagnato – accolto dal pubblico dell’Ariston con fischi e proteste – non le andò proprio giù e a farne le spese in qualche modo fu proprio la Venier. Come ogni anno, la conduttrice dopo il Festival presentava dall’Ariston una puntata speciale di Domenica In per ospitare i cantanti in gara e la Bertè ovviamente avrebbe dovuto essere una di questi. Ma all’ultimo non si presentò, lasciando la Venier piuttosto amareggiata.

A mettere un ulteriore carico su una vicenda di per sé spiacevole furono le sue parole sul palco, cariche di delusione: “Qui avresti trovato un’amica che da 30 anni ti vuole molto bene e che ha fatto tanto per te”, aveva detto in diretta su Rai 1. Continuando poi con un discorso che sapeva molto di “ramanzina”.

Basta questo per distruggere completamente un’amicizia lunga trent’anni? Mara Venier e Loredana Bertè ci dimostrano che no, non basta. Con il tempo si aggiusta tutto e noi non potremmo esser più felici di rivederle ancora una volta insieme, immerse nell’abbraccio più bello.