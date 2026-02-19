La Volta Buona, pagelle 19 febbraio: il retroscena su Belen a Sanremo (7), il dolore segreto di Tiziano Ferro (6)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Scontri di famiglia, incomprensioni, ma anche i gossip su Sanremo 2026 e riconciliazioni improvvise: la puntata del 19 febbraio de La Volta Buona ci ha regalato spunti di riflessione e notizie interessanti. Nel salotto di Caterina Balivo tanti ospiti, da Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, al ballerino Nikita Perotti, sino a Giancarlo Magalli e Andrea Roncato.

Le polemiche di Manuela Villa su Domenica In. Voto: 6

Fra i personaggi seduti nel salotto di Caterina Balivo anche Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. L’uomo ha voluto rispondere a Manuela Villa dopo le polemiche legate alla puntata di Domenica In in cui Mara Venier aveva ricordato il grande cantante. Un tributo, andato in onda il 15 febbraio, in cui la conduttrice aveva celebrato il 100esimo compleanno dell’artista insieme alla vedova Patrizia Baldi e alle figlie Aurora e Andrea Celeste.

“Era una domenica di febbraio del 2026 e d’improvviso ho provato un brivido nel sentir parlare di mio padre a Domenica in. – aveva scritto Manuela su Instagram, sfogandosi, per essere stata citata solo alla fine –. Poi ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente… Quel desiderio di ‘speriamo che non esistano per nessuno e che nessuno si accorga di loro’. Beh, mi dispiace per voi ma noi esistiamo siamo sempre esistiti ed esisteremo fino a quando Dio lo vorrà

Mauro Pica, figlio di Claudio Villa e di Miranda Bonasea, ha voluto rispondere alla sorella proprio durante La Volta Buona. “Per quanto riguarda la trasmissione, Patrizia non ha nessun legame familiare con lei – ha detto riferendosi a Manuela Villa -. Non capisco questo atteggiamento: in altre trasmissioni in cui è stata ospite e hanno ricordato nostro padre non mi sono mai aspettato che mi chiamasse o citasse, perché non è un problema. Non serve a nulla, ognuno ha la sua strada e il suo percorso di vita”.

“Il rapporto con le mie sorelle è splendido. – ha aggiunto – Ricordo che sono stato io a dire loro della morte di nostro padre. Non so come si fa, Patrizia era sconvolte. Sono stati 20 giorni terribili, lei era stravolta e alle bambine prima è stato detto che il papà era fuori per lavoro, poi ho dovuto dirglielo. Sono cresciute senza padre, seppur con una madre che ha cercato di sopperire a questa mancanza”.

Jasmine Carrisi e il matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso. Voto: 7

Ospite in studio Jasmine Carrisi si è distinta per l’eleganza e la pacatezza. La figlia di Al Bano Carrisi ha commentato il possibile matrimonio fra i suoi genitori. Di nozze si era già parlato negli scorsi anni, ma ora la coppia avrebbe deciso davvero di fare il grande passo.

La conferma era arrivata, proprio qualche giorno fa, dallo stesso Al Bano a La Volta Buona. “Per me non cambierebbe niente, o cambierebbe poco – ha svelato la giovane, parlando del possibile matrimonio con un pizzico di ironia -. Se fanno una bella festa, con del buon vino e del buon cibo e ci invitano certo, ci andiamo!”

Jasmine ha poi parlato delle crisi superate dai genitori: “Ho visto tutte le fasi e le turbolenze, ora devo dire che è un ottimo periodo per loro”.

Il lieto fine di Antonella Fiordelisi. Voto: 9

Buone notizie per Antonella Fiordelisi che, seduta nello studio de La Volta Buona, ha svelato di aver fatto pace con sua sorella. Qualche giorno fa la modella e influencer aveva confessato, in lacrime, di essersi allontanata dalla sorella maggiore e di non sentirla da ben cinque anni.

“Lei è bella, intelligente, laureata in ingegneria, è una bellissima ragazza. Ve la porterei qui ma purtroppo non la vedo da oltre cinque anni, ci siamo allontanate – aveva confessato alla Balivo -. Io non mi sono presentata alla festa di laurea perché c’erano già dei problemi tra noi, non ci vedevamo da un po’. Non ricordo bene cosa fosse successo ma avevamo avuto qualche battibecco, io essendo quella più piccola ero la più dispettosa tra le due, ho sbagliato perché era una cosa importante per lei”.

La storia era diventata virale e, a quanto pare, sarebbe arrivata sino alla sorella di Antonella Fiordelisi. “Ci siamo sentite – ha spiegato -. Abbiamo messaggiato e ci siamo parlate. Spero in un riavvicinamento, ma voglio andarci cauta”. Un lieto fine che ha commosso tutti.

Il rapporto difficile di Tiziano Ferro con la madre. Voto: 6

Parlando di rapporti difficili fra genitori e figli, Caterina Balivo ha parlato anche del legame fra Tiziano Ferro e sua madre. Il cantante, che oggi vive negli Stati Uniti, qualche tempo fa aveva spiegato di avere un rapporto piuttosto freddo con sua madre. Un dolore raccontato nel brano Ti sognai.

“È una canzone che parla di un rapporto in disuso e lo faccio senza puntare il dito. È molto dura, non è tenera come “Portami a ballare” di Luca Barbarossa – aveva spiegato -. È una canzone tenera nell’onestà con la quale parlo a una madre che non riesco più ad abbracciare. […] Non ne ho idea di cosa sia accaduto, non so cosa possa aver fatto io. Probabilmente c’è un concorso di colpe, forse la lontananza, ma non ricordo un episodio specifico. La lontananza non aiuta, ma le distanze si possono annullare, se si vuole. Il nostro è un po’ un rapporto unilaterale, la mia parte cerco di farla, ma il resto dipende da lei”.

Il Sanremo diverso di Belen Rodriguez. Voto: 7

Nonostante il Festival non sia una novità per lei, quest’anno Belen Rodriguez lo vivrà sicuramente in modo diverso. Come svelato a La Volta Buona infatti la showgirl argentina salirà sul palco dell’Ariston per cantare. Da Sanremo è arrivata la conferma che la Rodriguez affiancherà Samurai Jay, in gara con il brano Ossessione. Sarà dunque presente durante la serata dei duetti, il 27 febbraio, ma – come rivelato dall’inviato di Caterina Balivo – probabilmente prenderà parte anche ad altre serate. Non si limiterà a stare sul palco, dunque, ma canterà, sfoggiando un talento che, secondo gli addetti ai lavori, è davvero grande.