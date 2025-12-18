La Volta Buona, pagelle del 18 dicembre: gli aneddoti di Laura Efrikian (9), il dolore di Marco Carta (8) e le perle di Mogol (10)

Le dinamiche familiari sono al centro della puntata del 18 dicembre de "La Volta Buona" di Caterina Balivo. In studio Laura Efrikian, Marco Carta, Antonella Elia e Mogol

IPA Caterina Balivo, pagelle del 18 dicembre

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, come di consueto, ospiti e opinionisti si sono confrontati su temi di attualità e costume. Al centro della puntata del 18 dicembre, la famiglia con tutte le dinamiche che la contraddistinguono: addii troppo precoci, separazioni e traguardi di vita importanti.

Laura Efrikian e il ricordo di Morandi (Voto 9)

Il talento è una questione di famiglia? In molti casi sembrerebbe proprio di sì. Ne è un chiaro esempio Gianni Morandi, che ha da poco celebrato i suoi 81 anni in compagnia dei 3 figli. L’ultimo di loro, Tredici Pietro, sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, e anche Marco e Marianna sono finiti spesso sotto riflettori del mondo dello spettacolo.

Una famiglia sorridente e affiatata, che ha tuttavia conosciuto anche momenti difficili. Lo ha raccontato Laura Efrikian, ex moglie di Gianni, ricordando la morte di una bambina nata proprio dal loro amore: “Non è un dolore che si supera. Possono passare anche 100 anni, ma quando fai un figlio e poi muore lui rimane con te. È una figlia che mi vive vicino”. In merito alla separazione dall’eterno ragazzo di Monghidoro, l’attrice ha invece spiegato: “Diciamo che il matrimonio è finito anche per noia”. Una battuta per uscire con eleganza da una situazione scomoda.

Le coppie più longeve, da Mori Celentano a Lino Banfi (Voto 8)

I matrimoni nati sotto i riflettori dello spettacolo non sono spesso destinati a durare a lungo: complici il lavoro, le pressioni e le molte tentazioni, attori e cantanti divorziano nella maggior parte dei casi a pochi anni dal sì. Eppure, ci sono delle eccezioni: Claudia Mori e Alessandro Celentano hanno da poco celebrato 60 anni d’amore, e per l’occasione hanno pubblicato un audio per i loro fan.

Anche Lino Banfi ha trascorso circa 70 anni con la moglia Lucia Zagaria, scomparsa nel 2023. A ricordarla da Caterina Balivo la figlia Rosanna: “Erano una coppia d’altri tempi. Mamma non amava le telecamere. Era il pilastro ma stava dietro le quinte“. Ah, gli amori di una volta.

La storia difficile di Antonella Elia (Voto 9)

Anche se sul piccolo schermo ci ha abituati alla sua vena ironica e frizzante, Antonella Elia ha fatto i conti da giovanissima con delle perdite importanti: la mamma morì quando aveva solo un anno e mezzo, e il papà fu coinvolto in un incidente mortale quando era solo una 14enne.

“Mio padre era per me uno sconosciuto fino ai 6 anni. Consideravo i miei genitori i miei nonni materni finché lui, forse mosso da una botta di gelosia, mi portò con sé. Era molto severo, ma nonostante ciò avevo nei suoi confronti un attaccamento viscerale” ha raccontato l’ex concorrente di Tempation Island.

“Quando avevo 9-10 anni arrivò la sua seconda moglie Paola, mi innamorai anche di lei e ricreammo una specie di famiglia. Durò poco. Gli dissi addio, inconsapevolmente, prima che lui partisse per la vacanza in cui avrebbe poi perso la vita. In qualche modo lo avvertivo, dentro di me sapevo cosa fosse successo. Il sesto senso dell’essere umano”. Ha concluso commossa Antonella.

L’esperienza dolorosa di Marco Carta (Voto 8)

Anche Marco Carta non ha mai conosciuto suo padre: sua madre una volta organizzò un appuntamento tra i due, ma lui non si presentò mai. “Ricordo perfettamente quel giorno. Io mi vestii benissimo perché volevo impressionarlo. Ogni uomo che passava pensavo fosse lui. Si fecero le 5, arrivò mia madre alla finestra e mi chiese di rientrare. Capii che non sarebbe mai venuto. E per me è come se quel giorno fosse morto“, ha raccontato l’ex vincitore di Amici.

“Lui non si è mai presentato perché era egoista. Crescere con la consapevolezza di essere rifiutato causa nell’adolescente dei lati “difettosi”: mi facevo del male, mi davo la colpa”, ha raccontato ancora Carta.

Per un tragico caso del destino, anche la madre del cantante morì a soli 28 anni, e lui restò solo con la nonna Elsa: “Mi ha cresciuto lei. Perdere una figlia così presto e continuare ad amarsi e amare gli altri è incredibile. Pensavo di poterla avere un po’ di più, invece sempre queste malattie me l’hanno portata via a 74 anni”.

Marina Occhiena e la maternità in età adulta (voto 9)

Di diverso stampo il racconto di Marina Occhiena, diventata mamma a 46 anni: “Mia nonna era diventata mamma a 52 anni. Mia madre aveva 22 anni quando è nata la zia Marisa, che oggi ha 92 anni”, ha spiegato la star dei Ricchi e Poveri. Insomma, una questione di geni, visto che la sorella della cantante ha messo al mondo la sua ultima figlia a 42 anni. Come si suol dire, “mai perdere la speranza”.

Paolo Mengoli e “l’inganno” della ex moglie (voto 8)

Ha dell’incredibile la storia di Paolo Mengoli: il popolare cantautore ha infatti raccontato di aver creduto per 22 anni di essere padre di una figlia non sua. “La mia ex moglie me lo aveva fatto credere. È stata durissima, perché all’improvviso ti accorgi che tutto quello che hai fatto è andato in fumo. Sei stato truffato da una persona che credevi di amare. Ho fatto due test del DNA perché al primo non ci credevo”.

Come si è reso conto dell’inganno? “In una discussione ho intravisto nelle sue parole una certa consapevolezza. Dopo due anni però ho conosciuto la mia attuale moglie e sono riuscito a cancellare tutto”. La forza di ricominciare.

Le ultime da Sanremo e la furia della Balivo (voto 5)

Intanto cresce l’attesa per il Festival di Sanremo. A La Volta Buona rilanciano alcune delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni: Samira Lui non ha mai ricevuto alcuna chiamata da Carlo Conti, e non sarà all’Ariston. Fedez e Marco Masini, invece, non hanno posato per lo shooting ufficiale di TV Sorrisi e Canzoni: saranno aggiunti un post produzione?

Qualche dubbio riguarda anche la partecipazione di Laura Pausini e la possibilità di essere coinvolta in alcuni duetti: “Lei è vicina a Sanremo ma c’è qualche elemento da sistemare. Su due tra le canzoni del suo ultimo album di cover c’è scritto “con”, e saranno probabilmente dei featuring. Si tratta della versione francese di Due vite di Mengoni e di 16 marzo con Lauro. Marco e Achille potrebbero quindi salire con lei sul palco” ha spiegato Andrea Lanfranchi.

A creare un po’ di attriti è infina la lista dei partecipanti della prossima edizione della kermesse: diversi ospiti in studio, in primis Paolo Mengoli, sostengono che molti dei nomi annunciati non possano in realtà essere definiti Big: “Non è che il macellaio o il parrucchiere debbano sapere chi sono i cantanti i gara. Quelli sono popolari, che è diverso. Bisogna fare una differenza tra chi è popolare e chi invece è nel mercato musicale da Big”, ha replicato piccata Caterina Balivo. Insomma, quando l’ovvietà la fa da padrona, Caterina (per fortuna) risponde.

La parentesi su Ballando e il nuovo amore di Andrea Delogu (voto 7)

Mancano pochissimi giorni al gran finale di Ballando con le Stelle, e i riflettori sono tutti puntati sui concorrenti rimasti in gara. Tra loro, anche Alessandra Tripoli e Filippo Magnini: “Sarà tosta ma speriamo di chiudere con uno show di un certo livello”, spiega la ballerina nel salotto di Caterina Balivo.

A contendersi la coppa c’è anche la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti che, secondo il giornalista di Chi Valerio Palmieri, potrebbe aver perso un po’ di consensi. La conduttrice è stata infatti beccata in compagnia di un uomo misterioso: “Queste foto possono cambiare il verdetto di Ballando. Il pubblico sogna la coppia Andrea/Nikita, e per questo erano molto forti al televoto”. Che abbia ragione?

L’addio tra Nataly Ospina ed Ezio Greggio (voto 6)

Dopo un anno e mezzo, è giunta al capolinea la relazione tra la food blogger Nataly Ospina ed Ezio Greggio. A spiegarne le motivazioni, è la stessa influencer: “Si sono dette diverse cose ma non è successo nulla di grave. Ci si conosce ma poi magari non funziona. Noi ci sentiamo spesso, ma fa parte della vita. Ci avevo messo tanto in questa relazione, ho subito tanto”, ha raccontato commossa Nataly.

Le motivazioni? “Lo abbiamo deciso insieme. Sono successe delle cose private che è importante rimangano solo nostre. Devo dirne una? Ero stanca di mangiare minestrone tutti i giorni”. Facciamo finta di crederci.

Mogol e il senso della vita (Voto 10)

Autore tra i più amati del panorama nazionale, Mogol ha scritto – soprattutto in coppia con Lucio Battisti – capolavori indiscussi della musica pop. Con Caterina Balivo ha presentato il suo nuovo libro Mogol – Senza paura, raccontando il suo passato, presente e futuro: “Da piccolo non riuscivo proprio a stare fermo. Ero un bambino con un’attenzione mobile ma con la coscienza tranquilla di non essere al livello degli altri”, ha spiegato.

Il paroliere ha quindi speso qualche parola anche sullo scorrere del tempo: “La cosa più intelligente da fare è accettare il proprio destino. La ribellione non servirebbe a nulla col tempo che passa. Qual è la finalità della vita? Secondo me è aiutare gli altri”. Ah, la poesia.

