Ezio Greggio ha una nuova (e giovane) fidanzata: chi è Nataly Ospina

Fonte: IPA Ezio Greggio ha una nuova fidanzata: chi è Nataly Ospina

Ezio Greggio torna sotto i riflettori, ma questa volta non per il suo lavoro di conduttore e attore, bensì per la sua vita sentimentale. Il noto volto di Striscia la Notizia ha infatti una nuova compagna al suo fianco, e la notizia ha subito fatto il giro del web.

Chi è Nataly Ospina, la nuova fiamma di Ezio Greggio

Stiamo parlando di Nataly Ospina, una foodblogger colombiana che ha conquistato il pubblico dei social con il suo mix esplosivo di cucina e sensualità. Lei ed Ezio Greggio sono stati avvistati insieme in più occasioni, ma è stato il settimanale Diva e Donna a confermare ufficialmente la relazione, pubblicando gli scatti della coppia mano nella mano.

Originaria di Medellín, Nataly Ospina è una food influencer che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento in cucina e la sua presenza magnetica.

Il suo profilo Instagram vanta oltre 934mila follower, affascinati non solo dalle sue ricette, ma anche dai suoi outfit audaci. I suoi video sono un mix di sapori e seduzione: abiti fascianti, scollature profonde, dettagli cut-out e minigonne vertiginose sono una costante nei suoi post, che celebrano la bellezza e il gusto in un connubio irresistibile.

Il suo stile sensuale ha acceso i riflettori su di lei ben prima della relazione con Ezio Greggio. Se la cucina è la sua passione, la moda non è da meno: ogni look è studiato nei minimi dettagli, tra colori sgargianti e tessuti aderenti che valorizzano la sua silhouette. Nataly Ospina non è solo un’influencer, ma una vera e propria icona social che gioca con la femminilità in modo sicuro e consapevole.

Il debutto sul red carpet con Ezio Greggio

Nonostante la differenza d’età – Ezio Greggio ha compiuto 70 anni, mentre Nataly è molto più giovane – la coppia sembra affiatata e complice.

Il loro primo evento pubblico risale a dicembre, quando sono apparsi insieme sul tappeto rosso del Monte-Carlo Film Festival. All’epoca nessuno aveva colto segnali di un possibile flirt, ma oggi tutto appare più chiaro: i due sono legati e la loro storia sembra essere più solida che mai.

Per l’occasione, Nataly Ospina ha scelto un look mozzafiato, all’altezza delle grandi occasioni. Fasciata in un abito lungo aderente rosso, dal taglio sensuale e raffinato, ha puntato su un make-up luminoso e capelli acconciati in onde morbide. Una presenza che non è passata inosservata, tanto che molti hanno iniziato a cercare informazioni su di lei.

Fonte: IPA

Ezio Greggio e il nuovo capitolo della sua vita

Questa relazione arriva a distanza di due anni dalla fine della lunga storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, durata cinque anni.

Un amore che si era trasformato in un’amicizia sincera, come dichiarato dallo stesso conduttore al momento della separazione. Oggi, Greggio sembra aver ritrovato la serenità accanto a Nataly, mentre la sua vita privata si arricchisce di nuovi momenti speciali.

Recentemente è diventato nonno del piccolo Leone, nato a dicembre, figlio di Giacomo Greggio e Shereen Doummar. Pochi giorni dopo anche il suo secondogenito, Gabriele Greggio, si è sposato con Carla Ballerio, regalando all’attore un altro motivo di gioia. Un periodo ricco di emozioni per Ezio Greggio, che tra affetti familiari e una nuova compagna al suo fianco, si gode questo momento felice con il sorriso che lo contraddistingue.