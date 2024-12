Ezio Greggio è diventato nonno. L’annuncio a Verissimo: “Non ho parlato per ore”

Fonte: IPA Ezio Greggio

Ezio Greggio è diventato nonno per la prima volta. Il conduttore e attore lo ha annunciato a Verissimo, dove è stato ospite insieme all’amico e collega Enzo Iacchetti, con il quale è di recente tornato dietro il bancone di Striscia la notizia. In realtà è stato proprio Iacchetti, in seguito ad una battuta, a spingere Greggio a rivelare il lieto arrivo, cogliendo così di sorpresa anche la padrona di casa Silvia Toffanin. Ezio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma questa volta ha deciso di fare uno strappo alla regola.

Verissimo, Ezio Greggio è diventato nonno

New entry nella famiglia di Ezio Greggio: qualche mese fa è nato il piccolo Leone, primo nipote dell’artista. La notizia è arrivata a sorpresa a Verissimo, grazie alla battuta di Enzo Iacchetti sul Natale da trascorrere con i figli e i nipoti. “Sei diventato nonno?”, ha chiesto Silvia Toffanin; “Non io…”, ha risposto pungente il conduttore con un allusione al collega che alla fine ha ammesso: “Non posso dire che il mio nipote si chiama Leone”, ha scherzato tra gli applausi del pubblico.

Greggio ha poi salutato i neo genitori, suo figlio Giacomo e la moglie Shereen che vivono a Londra. E non ha nascosto l’emozione per questa incredibile svolta nella sua vita: “Meraviglia… Quando l’ho conosciuto non ho parlato per ore, l’ho guardato in ogni angolo…”, ha ammesso.

Oltre al neo papà Giacomo, Ezio Greggio ha anche un altro figlio, Gabriele, entrambi nati negli anni Novanta, dalla relazione con la modella spagnola Isabel Bengochea con cui il conduttore di Striscia la notizia è stato sposato per circa 20 anni. Successivamente il 70enne ha avuto una chiacchierata relazione con la soubrette Romina Pierdomenico, più giovane di 39 anni. Attualmente Greggio è single.

Chi sono i figli di Ezio Greggio

Ezio Greggio ha due figli: Giacomo e Gabriele. Il primogenito, classe 1991, ha sempre amato studiare e, in particolare, ha sempre avuto una predilezione per economia e finanza. Ha vissuto a lungo a Montecarlo e, nel 2013 si è spostato a Monaco per co-fondare la sua società, EcoSweep. Dopo la società di servizi (vende energia elettrica) Giacomo si è trasferito a Londra.

Ha iniziato a frequentare assiduamente il mondo della finanza e, partendo dalle basi, ha fatto la sua gavetta fino a diventare ferratissimo in vendite e investimenti. Attualmente, lavora per la società Barings e si occupa proprio di investimenti nel settore dei mercati emergenti. Sempre a Londra, Giacomo ha trovato l’amore, l’architetto e fondatrice di Atma Space Shereen Doummar. I due si sono sposati il 7 maggio 2023.

Gabriele Greggio, invece, è nato nel 1995 e fin da bambino ha mostrato la sua predilezione per le arti, passione ereditata dal padre. Da bambino ha recitato in alcune pellicole e ha poi studiato alla New York Film Academy al Drama Centre di Londra. Tra i suoi film più recenti, Gabriele conta Il talento del calabrone, Christmas Thieves e Vice Advocates.

Per essere sempre più impeccabile, ha anche imparato a parlare spagnolo, francese e portoghese, oltre all’inglese che ormai parla come un madrelingua. Collabora col padre al Montecarlo Film Festival, kermesse cinematografica nata nel 2001 e che si svolge ogni anno a Montecarlo. Il 14 dicembre 2024 Gabriele è convolato a nozze con la graphic designer Carla Bellaro.