La Ruota dei Campioni e… delle stelle, anticipazioni del 30 settembre: gli ospiti di Gerry Scotti

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IPA Gerry Scotti

Il 30 settembre torna su Canale 5, La Ruota dei Campioni e…delle stelle, la versione serale (con tanti ospiti) della Ruota della Fortuna con Samira Lui e Gerry Scotti. L’appuntamento fisso delle 20.40 dunque si allunga, coinvolgendo anche la prima serata con frasi da scoprire e tante sorprese.

La Ruota dei Campioni e… delle stelle, anticipazioni e ospiti del 30 settembre

Nella nuova puntata de La Ruota dei Campioni e… delle stelle a sfidarsi saranno, ancora una volta, vip e personaggi famosi che si metteranno alla prova nel celebre quiz. Gli ospiti della puntata del 30 settembre 2026 saranno Michelle Hunziker insieme alla coppia comica composta da Ale e Franz.

L’inedito trio sarà infatti alla guida della nuova edizione di Zelig in partenza da martedì 6 ottobre. Durante la serata ben nove campioni – tre alla volta – si sfideranno di fronte alla famosissima Ruota con cinque incontri tematici, proprio come accade nella formula “classica” dello show di Gerry Scotti.

I tre campioni che saranno riusciti ad accumulare il montepremi più alto si scontreranno in altre manche, incoronando il Campione dei Campioni che arriverà alla Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di vincere una cifra che potrà arrivare sino a 300mila euro.

La sfida più divertente sarà però quella dedicata agli ospiti. Michelle Hunziker, Ale e Franz proveranno a giocare e il montepremi che conquisteranno sarà devoluto direttamente da Mediafriends a sostegno del progetto Stelle di Mission bambini che prevede la creazione di 15 centri in Italia fra nidi e scuole d’infanzia dove i bambini e le loro famiglie troveranno un ambiente inclusivo, capace di garantire un sostegno concreto di fronte alle difficoltà.

La sfida fra Tale e Quale Show 2026 e La Ruota dei Campioni e… delle stelle

Nella serata del 30 settembre, Gerry Scotti si scontrerà nuovamente con Carlo Conti. Su Rai Uno infatti andrà in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026 con tante imitazioni e una giuria scoppiettante composta da Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani e il quarto giudice della serata: Ubaldo Pantani.

Le esibizioni dei concorrenti dunque si confronteranno con la sfida dei campioni. Chi la spunterà nella guerra degli ascolti? La prima puntata di entrambi i format ci aveva già fornito alcuni dati e una panoramica.

La scorsa settimana Tale e Quale Show 2026 aveva portato su Rai Uno, grazie anche al traino di Affari Tuoi di Stefano De Martino, 2.600.000 spettatori pari al 19.3% di share. Mentre su Canale Cinque, La Ruota dei Campioni… e delle Stelle aveva conquistato ben 4.303.000 spettatori con uno share del 21.7% nella prima parte della trasmissione e 2.571.000 spettatori con il 16.8% raggiunti nella seconda parte.

Sia Tale e Quale Show 2026 che La Ruota dei Campioni…e delle Stelle possono contare su un pubblico affezionato e soprattutto su due programmi in grado di tenere il pubblico incollato allo schermo televisivo. La sfida dunque resta aperta e a fare la differenza potrebbero essere proprio gli ospiti delle due trasmissioni. In particolare Michelle Hunziker, da sempre molto amata e seguita dal pubblico.