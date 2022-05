Isola, il mistero sul (presunto) fidanzato di Mercedesz Henger: noi tifiamo per Edoardo

Isola, le nuove sexy naufraghe alla conquista dei compagni

Ci sono dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2022 che stanno spiccando più di altri, e rapporti di cui non possiamo proprio non infatuarci, come l’affiatamento tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Tuttavia, c’è stato un po’ di mistero (che non è nemmeno durato tanto) sulla vita sentimentale della bellissima figlia di Eva Henger: nel corso di Mattino 5, si è svelata l’identità di un presunto fidanzato. Il tutto è stato smentito qualche ora dopo a Pomeriggio 5.

Mercedesz Henger ha un fidanzato? Il mistero è svelato

Simpatia, ironia e bellezza: Mercedesz Henger è partita alla conquista dell’Isola sfruttando le sue qualità, sebbene il suo sbarco sia stato contornato da polemiche inutili. La mamma, Eva Henger, si trova al momento a Roma, in ospedale, dopo l’incidente che ha avuto con Massimiliano Caroletti in Ungheria. Sin dagli inizi, la Henger ha ribadito di essere single e non ha nascosto una particolare simpatia per Edoardo Tavassi.

Tuttavia, a Mattino 5 si è ipotizzata la presenza di un fidanzato. Ad aumentare il mistero è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo nella trasmissione condotta da Federica Panicucci. “Mercedesz è impegnata già da diverso tempo e fino a una settimana prima di partire stava con questo Fulvio Pavanati“. Le voci sono circolate in fretta, ma non sono durate molto, dal momento in cui ci ha pensato Arianna David a smentire il fidanzamento di Mercedesz a Pomeriggio 5.

Pare, infatti, che le foto condivise da Mattino 5 siano piuttosto vecchie: la liaison di Mercedesz con Fulvio sarebbe durata qualche giorno, ma non di più. In studio da Barbara D’Urso era presente Vladimir Luxuria, che – ne siamo certe – non perderà l’occasione di chiedere lumi alla Henger nella puntata prevista per venerdì 13 maggio. La verità è (in parte) rivelata, ma chissà che non ci siano ulteriori sorprese.

Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: la coppia che vorremmo

Lo abbiamo definito belloccio, brillante e capace di far ridere: in effetti, è la grande rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Prendersi poco sul serio, fare autoironia, strappare una risata sono tutte qualità che non si possono ignorare e che decisamente piacciono in un uomo. Il fratello di Guendalina ha sin da subito mostrato il suo interesse per Mercedesz Henger e dobbiamo dire che non ci dispiacerebbe vedere una dinamica più intrigante tra loro.

“La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, e non avevamo dubbi che Edoardo ricercasse proprio tali caratteristiche: genuino, spontaneo. D’altro canto, anche la naufraga si è lasciata andare a un’affermazione piuttosto sentita. “Sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me“. Una di quelle coppie per cui non si può non tifare e che regalano soddisfazioni, ma soprattutto risate e tenerezze. Non ci resta che attendere per assistere all’evolversi della situazione, ma noi tifiamo decisamente per “Edo”, per aggiungere un tocco di “pepe” in più al reality show condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda fino al 27 giugno.