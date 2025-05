L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi ha preso avvio il 7 maggio. Veronica Gentili ha intrattenuto gli affezionati telespettatori del reality show, insieme a Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, ma anche il cast di concorrenti sembra già promettere molto bene.

Simona Ventura e Veronica Gentili gemelle. Voto: 8

Veronica Gentili, nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi deve affrontare, in realtà, una sfida nella sfida, perché oltre alla conduzione deve anche gestire la presenza al suo fianco di Simona Ventura, icona del reality show e storica conduttrice. Le due presentatrici, però, sembrano altamente in sintonia e, anche nel look, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza d’intenti.

Veronica Gentili, infatti, ha condotto la prima puntata dell’Isola dei Famosi con un tailleur blu scuro con una decorazione damascata leggermente brillante e profondo scollo a V. La conduttrice televisiva ha completato il suo look con due collier in oro piuttosto evidenti. Allo stesso modo, anche Simona Ventura si è presentata in studio con un completo nero, composto da pantalone e giacca, con effetto gessato composto da strisce oro brillanti. Anche la conduttrice televisiva ha scelto un collier in oro come accessorio.

Veronica Gentili ha accolto nel migliore dei modi la collega, che ha fatto un ingresso in studio da conduttrice e non da opinionista: “Bentornata alla queen dell’Isola, Simona Ventura. Un omaggio vero tu non sai quanto sono contenta di averti qui con me, tu sei la conduttrice dell’Isola dei Famosi”.

Le due presentatrici devono certamente ancora imparare a collaborare totalmente ma alla prima prova hanno dimostrato totale sintonia. Veronica Gentili si è anche lasciata andare a un’ironica battutina nei confronti della collega: “Ti sei levata sto dente e me l’hai appioppato a me”.

Pierpaolo Pretelli misurato. Voto: 9

“Se vuoi fare l’inviato devi ballare” così ha introdotto Veronica Gentili il compagno d’avventura Pierpaolo Pretelli durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 e l’ex gieffino ha effettivamente ballato, senza mai strafare, per tutta la puntata. Infatti l’inviato della nuova edizione del reality show ha saputo gestire la sua prima prova nel nuovo ruolo televisivo con molta misura, mostrando professionalità, gentilezza e simpatia. D’altronde anche Veronica Gentili l’ha ironicamente invitato alla calma: “Piano con parsimonia”. Pian piano Pierpaolo Pretelli diventerà sempre più protagonista di quest’edizione dell’Isola dei Famosi ma la sua prima prova è già da promozione.

Loredana Cannata già protagonista. Voto: 10

Nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha presentato tutti i naufraghi in gara, tranne Dino Giarrusso che ha subito un infortunio. Tra di loro una ha saputo, fin da subito, prendersi la scena. Si tratta di Loredana Cannata che promette proprio bene visto che ha svelato chiaramente di non saper stare in gruppo: “Sono un lupo solitario, abituata a stare da sola… Ho pensato di mangiare le alghe, mi nutrirò di caldo e di felicità”.

L’attrice ha raccontato di star sperimentando anche la telepatia con gli animali, scatenando la curiosità di Simona Ventura: “Ma il gatto le ha risposto?”. Loredana Cannata non ha colto la provocazione e ha replicato alla conduttrice televisiva: “Ancora non sono riuscita a sentire la comunicazione ma lui sente me”. L’attrice ha svelato anche che proverà a comunicare con i paguri per: “Comunicargli di andare da un’altra parte”. Ne vedremo certamente delle belle.

Spiaggia di Montecristo, apprezzata sorpresa. Voto: 10

Nelle diverse edizioni dell’Isola dei Famosi, spesso, la produzione ha previsto la presenza di una spiaggia nascosta, in cui approdano i concorrenti eliminati. Solitamente questa possibilità viene introdotta nel corso delle diverse puntate, mentre nell’edizione 2025 del reality show è stata già presentata la Spiaggia di Montecristo.

In questo luogo impervio sono stati inviati Loredana Cannata, Mirko Frezza, Camila Giorgi e Chiara Balistreri e, visti i diversi caratteri di questi concorrenti, sicuramente i telespettatori potranno vederne delle belle.