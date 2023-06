“Isola 2023”, Nathaly Caldonazzo: “Quello che non avete mai visto in onda”

Fonte: IPA Isola, il dimagrimento incredibile delle naufraghe. Chi vince

Il percorso di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023 non è stato facile, sotto molti punti di vista. In particolare, infatti, è impossibile non citare il dimagrimento, che ha preoccupato profondamente i fan dell’ex naufraga. Il reality show di sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi per la terza volta, ha visto alla fine la vittoria di Marco Mazzoli de Lo Zoo di 105. La Caldonazzo, nel corso di un’intervista, ha voluto rivelare un particolare mai andato in onda, ovvero una sua personale sfida.

Nathaly Caldonazzo, il retroscena mai andato in onda all’Isola dei Famosi

L’ex naufraga è stata intervistata da Novella 2000, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo percorso, ma anche su un retroscena che, alla fine, la produzione ha scelto di non mandare in onda. Del resto, proprio lei è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione, tanto che ha definito l’esperienza come la sua personale “rinascita”.

“Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono spostati con la zattera, io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po’ fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era pericoloso per gli squali, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata”.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

Tra i reality show più difficili a cui prendere parte c’è sempre stato l’Isola dei Famosi. Un format sicuramente curioso per il pubblico da casa – anche se l’interesse negli ultimi anni è calato – ma altrettanto complesso da affrontare in prima persona. Prova ne è l’evidente dimagrimento dei naufraghi, tra cui soprattutto quello di Nathaly Caldonazzo. A tal proposito, sempre a Novella 2000, l’ex naufraga ha parlato positivamente della sua avventura, che non è stata affatto male nel complesso, anzi, perché le ha dato un’opportunità di rinascita.

“È molto faticoso, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba. Quando torni hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose. […] Esperienza intensa. Non volevo tornare a casa subito come la prima volta. Ero concentrata e avevo preso la sfida con impegno”, e ha dimostrato non poco coraggio nell’affrontare diverse sfide senza mai rinunciare.

I rapporti di Nathaly Caldonazzo con le altre naufraghe

Nel corso dell’avventura all’Isola, la Caldonazzo ha avuto modo di creare connessioni e legami con le altre naufraghe. “Con Corinne Clery abbiamo chiarito”, ha svelato, aggiungendo che sicuramente avrebbe sentito anche Fiore Argento e – forse, almeno così pensa – Helena Prestes, una delle protagoniste in assoluto dell’Isola.

“La vedevo un po’ come mia figlia, ma più capricciosa. È una brava ragazza, con il suo caratterino. Abbiamo vissuto le stesse cose con le stesse modalità da parte del gruppo. Mi sono sentita di starle vicino. Se ora siamo amiche? Nei reality da qui a dire che si diventa amici è sempre un po’ difficile, ma chissà”, ha rivelato la Caldonazzo sulla Prestes. Certo, i reality possono unire o persino dividere, lo sappiamo bene. Ma chissà, come ha detto la stessa Nathaly.