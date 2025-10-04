Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto. La gaffe con Maria De Filippi

La conduttrice romana è tornata nella Scuola più famosa d'Italia per giudicare i nuovi allievi ma dopo la registrazione qualcosa è andato storto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Ilary Blasi

Ilary Blasi torna ad Amici. L’ex moglie di Francesco Totti è stata chiamata da Maria De Filippi a ricoprire il ruolo di giudice di canto nella seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione del talent show. Un incarico già rivestito lo scorso anno e che aveva suscitato polemiche per via del background della conduttrice romana. Non proprio da musicista esperta. A far chiacchierare ora è la gaffe commessa da Ilary dopo la registrazione e che prova ancora una volta la sua bonaria sbadataggine, che da sempre divide il pubblico.

Ilary Blasi ad Amici, la gaffe con Maria De Filippi

Ilary Blasi ha pubblicato tra le storie Instagram due scatti inediti della sua partecipazione ad Amici, registrata lo scorso giovedì. “Ci vediamo più tardi…”, ha scritto aggiungendo poi l’emoji di una faccina con i cuori. Peccato però che abbia dato l’appuntamento sbagliato.

Com’è risaputo, da qualche anno la Scuola più famosa d’Italia non va in onda più il sabato pomeriggio bensì la domenica. Dove è seguito da quasi tre milioni di spettatori, da tempo affezionati allo show.

Ilary – o forse il suo social media manager, chissà – si è accorta della gaffe poco dopo. Ha cancellato l’errore e corretto: “Ci vediamo domani”, ha precisato. Uno scivolone che qualcuno ha criticato mentre la maggior parte ha preferito riderci su.

E sicuramente ci avrà riso su anche Maria De Filippi, che ha da sempre grande stima di Ilary. Più volte Queen Mary ha invitato Ilary nei suoi programmi, da sola o in compagnia dell’ex marito Francesco Totti. E continua a farlo: la 44enne è stata ad esempio ospite della prima puntata di Tu si que vales. Un’ammirazione, un rapporto di amicizia e collaborazione che ormai dura da parecchio e si rafforza sempre più.

Quando torna Ilary Blasi in televisione

Ospitate a parte, ad oggi il futuro di Ilary Blasi sembra lontano dal piccolo schermo. O meglio, all’orizzonte non c’è alcun programma di punta per la verace presentatrice, un tempo tra le più seguite e ammirate di Canale 5 grazie anche alle conduzioni de Le Iene e del Grande Fratello Vip. Probabile però che Ilary torni a lavorare la prossima estate, al timone di Battiti Live, le cui ultime due edizioni hanno registrato buoni dati di ascolto.

Al di là di questo Ilary Blasi non ha alcuna fretta o smania di lavorare a tuti i costi, non ha mai sgomitato molto per apparire in video. La diretta interessata ne ha parlato apertamente più volte in varie interviste. Preferisce godersi la seconda parte della sua vita, quella iniziata dopo la rottura con Francesco Totti.

L’amore per Bastian Muller è sempre più forte e granitico e con l’imprenditore tedesco ogni giorno è un’avventura entusiasmante in giro per il mondo. In ben due anni la coppia si è concessa numerosi viaggi e vacanze, tutti ben impressi nel cuore di Ilary.

L’ultimo nella romanticissima Parigi, dove i due hanno vissuto giorni ricchi di amore e passione travolgente. “Ogni luogo ti restituisce emozioni uniche”, ha assicurato la Blasi.