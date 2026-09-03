Il Paradiso delle Signore, cosa succede tra la Contessa Adelaide e la nuova rivale Carla Corsi

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Ufficio Stampa Rai Carla e Adelaide, Il Paradiso delle Signore

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: lunedì 7 settembre, alle ore 16, ripartirà su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. E si preannunciano scintille con l’ingresso della nuova famiglia Corsi, destinata a modificare gli equilibri della soap e, soprattutto, a mettere in difficoltà uno dei suoi personaggi più forti (e amati): Adelaide di Sant’Erasmo.

Al centro delle nuove dinamiche Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi: vedova, imprenditrice e donna abituata a muoversi con sicurezza nel mondo degli affari. Il suo interesse per la Galleria Milano Moda nasconderà però qualcosa di molto più personale: Carla e Adelaide si conoscono da tempo e tra loro esiste una vecchia rivalità mai risolta. Un conto in sospeso pronto a tornare a galla nelle nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni su Adelaide e Carla Corsi

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Carla non arriverà a Milano in punta di piedi. Abituata a muoversi nel mondo degli affari e a difendere ciò che considera suo, la nuova protagonista vedrà nella Galleria Milano Moda un’importante opportunità imprenditoriale. La società attraverserà infatti una fase delicata e Carla sarà pronta a intervenire economicamente.

Il suo aiuto, però, avrà delle condizioni. L’imprenditrice vuole entrare direttamente nella Galleria e intende assicurare al figlio Iacopo un ruolo importante come stilista. Ma dietro gli affari si nasconde qualcosa di molto più personale.

Carla e Adelaide si conoscono già e tra loro esiste un’antica rivalità, le cui origini saranno svelate progressivamente nel corso delle puntate.

A dare qualche spoiler sullo scontro è stato anche Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri: “Ci saranno scintille”, ha assicurato. Il confronto tra le due donne sarà acceso, ma secondo l’attore anche particolarmente divertente da seguire.

Carla, dunque, non arriverà da sola. Con lei entreranno nelle trame anche i figli Iacopo e Diana Corsi, due personaggi molto diversi ma entrambi destinati a lasciare il segno.

Iacopo, interpretato da Alessio D’Ortenzi, è un giovane creativo che arriva da Parigi. Ha idee innovative e una concezione moderna della moda, caratteristiche che potrebbero portare una ventata di novità nella Galleria Milano Moda. Sua madre vuole garantirgli un ruolo di primo piano nell’azienda, una richiesta destinata inevitabilmente a modificare gli equilibri esistenti.

Completamente diversa è invece Diana, interpretata da Ksenia Borzak. Inquieta, anticonformista, ironica e poco incline a rispettare le convenzioni della borghesia dell’epoca, rappresenterà uno dei volti attraverso cui la soap racconterà il clima di trasformazione sociale e culturale di quegli anni. Siamo alla vigilia del 1968, un anno di grandi cambiamenti per l’Italia e non solo.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri e le altre novità

L’arrivo dei Corsi non sarà l’unico elemento destinato a sconvolgere la famiglia Guarnieri. Tra i ritorni più importanti c’è infatti quello di Riccardo, interpretato nuovamente da Enrico Oetiker.

Riccardo tornerà a vivere, almeno inizialmente, nella casa di famiglia. Ma dietro il suo rientro si nasconderanno ragioni più complesse di quanto possa sembrare. Il personaggio arriverà da Parigi portandosi dietro problemi e misteri che emergeranno gradualmente nel corso della stagione.

Tutto questo mentre sullo sfondo si prepara la sfida tra Carla e Adelaide. Due donne forti, due personalità abituate a non arretrare e soprattutto un conto in sospeso del passato ancora tutto da scoprire. Gli ingredienti perché la nuova rivalità diventi uno dei grandi casi della stagione, insomma, sembrano esserci tutti.