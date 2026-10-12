Grande Fratello Vip, chi esce dalla casa stasera 12 ottobre

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Lunedì sera, divano, telecomando già puntato su Canale 5: per chi segue il Grande Fratello Vip 2026 questo è un appuntamento sacro. Stasera, 12 ottobre, intorno alle 22 va in onda la nona puntata, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a sezionare ogni sguardo e ogni silenzio. La domanda che rimbalza da stamattina è sempre la stessa: chi esce dalla casa stasera? Questa sera nessuno dei tre nominati lascia la Casa.

Il televoto di oggi serve a stabilire chi tra Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello finirà in nomination automatica per l’eliminazione di venerdì 16 ottobre. Una tappa intermedia, certo, ma di quelle che pesano: chi raccoglie meno preferenze comincia già a preparare la valigia.

Nomination Grande Fratello Vip 12 ottobre: Andreas, Jonathan e Moreno al televoto

I tre sono finiti in nomination nella puntata di venerdì 9 ottobre, e a tenere banco è soprattutto la frattura tra Andreas e Jonathan. Tutto nasce da una frase che Jonathan aveva interpretato come un possibile insulto omofobo. In seguito è tornato sui suoi passi, eppure Andreas ha chiuso ogni canale: secondo lui, Jonathan avrebbe sfruttato quell’episodio a proprio vantaggio nel gioco. Al momento i due non si rivolgono la parola.

Ma un’accusa del genere colpisce un nervo scoperto perché parla di rispetto, di identità, del modo in cui ci si guarda negli occhi dentro una convivenza forzata. Quando una ferita così rischia di trasformarsi in strategia, la fiducia si incrina, e ricucirla richiede molto tempo. Andreas ha scelto la distanza, e quel silenzio dice molto di quanto si sia sentito usato.

Nel frattempo Moreno Morello resta fuori dallo scontro tra i due, e questa posizione defilata potrebbe giocare a suo favore. Ricordiamo poi che Michelle resta l’unica concorrente eliminata al televoto, visto che Danto è stato ripescato grazie al biglietto di ritorno: in questa edizione ogni verdetto sa ancora sorprendere.

Sondaggi GF Vip e come votare: chi rischia l’eliminazione

In attesa del responso ufficiale, i sondaggi sono un primo termometro. Su ForumFree Andreas guida con il 53,33% delle preferenze, Moreno segue al 33,33% e Jonathan chiude al 13,33%. Prendiamoli per quello che sono, cioè un’indicazione. Il televoto vero può sempre ribaltare i pronostici.

Se il trend venisse confermato, Andreas si salverebbe e Jonathan finirebbe dritto in nomination per venerdì. Anche su X il clima attorno a lui appare freddo con una parte del pubblico gli rimprovera una gestione poco limpida della vicenda, e i consensi sembrano calare di giorno in giorno.

Volete far sentire la vostra voce? Potete votare dall’app Mediaset Infinity, entrando nella sezione dedicata al programma e premendo il tasto “vota”, oppure mandando un sms con il nome del concorrente che volete salvare.

Quando va in onda il GF Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip va in onda il 12 ottobre in prima serata, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, e la prima serata si protrae come sempre fino a notte fonda. Per l’eliminato però occorrerà aspettare ancora: le votazioni di oggi saranno solo la prima traccia fino al prossimo verdetto.