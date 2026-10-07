Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Moreno Morello

Si chiama Laura il grande amore di Moreno Morello e la donna che ha rubato il suo cuore. Da sempre riservatissimo, il conduttore e concorrente del Grande Fratello Vip ha cercato di proteggere in ogni modo la privacy dei suoi cari, nonostante la fama.

Chi è Laura, la moglie di Moreno Morello

Laura e Moreno Morello sono legati da moltissimi anni. Una storia d’amore durata diverso tempo e coronata anche dalle nozze, avvenute in gran segreto in Puglia con una cerimonia privatissima, lontano dal fotografi e telecamere.

Una scelta fatta da Morello proprio per preservare la privacy di quel momento così importante per loro. “Molte persone vicine a me l’hanno saputo però molto tardi – ha raccontato -. Matrimonio giù in Puglia tra pochi intimi, riservatissimo. Nessuno sapeva chi fossimo e non abbiamo pubblicato neanche una foto social […] È stato un matrimonio segreto. Abbiamo scelto di fare tutto in maniera intima ed è stato bellissimo”.

Laura dunque è sempre rimasta accanto a Moreno Morello, sostenendolo nella sua carriera, ma senza mai interferire o mostrarsi troppo. Come raccontato dal conduttore, fu proprio lei ad aiutarlo a registrare il suo primissimo video per Striscia la Notizia, una clip che avrebbe dato inizio alla sua carriera, portandolo in tv per moltissimi anni, pronto a scovare truffe e raggiri.

Moreno Morello da Striscia al GF Vip

Laura ha seguito tutta l’evoluzione della carriera di Moreno Morello, accompagnandolo nelle fasi più importanti della sua vita. Classe 1973, Moreno è nato a Padova e negli anni è riuscito a costruire un ottimo rapporto con il pubblico grazie alla sua esperienza a Striscia la Notizia.

Prima di approdare nel tg satirico ha lavorato nel mondo dello sport, per ben dieci anni infatti è stato un arbitro di calcio. Ha inoltre studiato Giurisprudenza, un’esperienza che l’ha avvicinato a tematiche importanti riguardanti le truffe.

Nella stagione del 2003-2004, Moreno Morello è approdato a Striscia la Notizia grazie proprio al provino registrato con la moglie Laura, all’epoca sua fidanzata. Il suo primissimo servizio è andato in onda nel gennaio del 2004 e da quel momento il conduttore è entrato nel cuore dei telespettatori.

A caratterizzarlo un completo bianco e un linguaggio ricercato. Sue le inchieste su truffe e raggiri, spesso terminate con inseguimenti dei responsabili e rocambolesche fughe. Non solo, negli anni Moreno Morello è diventato anche un conduttore di Striscia la Notizia, sedendosi dietro il bancone con Luca Cassol, il celebre Capitan Ventosa. Inoltre ha lavorato in radio e ha realizzato alcuni spettacoli teatrali.

Arrivato al Grande Fratello Vip a sorpresa, è riuscito a guadagnare il suo spazio in un cast di concorrenti piuttosto forte. Dopo aver ballato e duettato con Valeria Marini, ha stretto amicizia con Federica Morello. L’influencer e il conduttore sono diventati molto amici, un legame che è stato commentato anche da Guendalina Tavassi. “Tutto mi immaginavo fuorché che Moreno vedesse Federica come una figlia, secondo me non è così”, ha detto, scatenando poi in puntata la rabbia dei diretti interessati.

“Una donna che cerca di vendicarsi con queste vigliaccherie vale meno del criceto che ha nel suo cervello – ha tuonato -. Qua dentro i comportamenti miei e di Federica sono chiari e cristallini e se tu insinui sei uno squallore non in quanto concorrente, ma in quanto donna. Io mia moglie Laura la nomino ogni due minuti”.