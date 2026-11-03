Grande Fratello Vip 2026, c’è la data della finale

Il GF Vip 2026 ha finalmente una data per la finale. Nessuna chiusura anticipata, nonostante gli ascolti deludenti e i dubbi sul futuro del reality condotto da Ilary Blasi

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a chiudere i battenti. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile cancellazione anticipata, arriva finalmente una risposta sulla data della finale del reality show condotto da Ilary Blasi. A fare chiarezza è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista di questa edizione, che attraverso le sue Instagram Stories ha smentito le voci circolate nelle ultime ore. Nessuna chiusura improvvisa, a quanto pare, ma un calendario che sarebbe stato stabilito fin dall’inizio.

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2026

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 30 novembre 2026. Sarà questo, secondo quanto confermato da Selvaggia Lucarelli, il giorno in cui si concluderà il Grande Fratello Vip. L’opinionista ha deciso di intervenire personalmente sui social per smentire le indiscrezioni che parlavano di una chiusura anticipata a causa degli ascolti deludenti.

“Chiarisco una cosa che leggo in giro: il GF Vip non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre”, ha scritto Selvaggia, mettendo così fine, almeno per il momento, alle speculazioni.

Non solo. L’opinionista ha lasciato aperta anche la possibilità di qualche cambiamento nella programmazione delle ultime settimane: “Anzi, forse potrebbero esserci dei raddoppi in più, o forse no, ma comunque chiude come da contratto”.

La precisazione arriva dopo giorni di indiscrezioni sul destino della trasmissione, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con risultati inferiori alle aspettative.

Con appena 75 giorni di permanenza nella Casa, questa edizione è una delle più brevi nella storia del format. Una differenza significativa rispetto alle edizioni del passato, quando il GF Vip accompagnava il pubblico per diversi mesi.

Basti pensare che l’edizione vinta da Tommaso Zorzi durò 169 giorni, quella di Jessica Selassié 183, mentre quella conquistata da Nikita Pelizon arrivò a 197 giorni. Numeri decisamente lontani da quelli attuali.

Gli ascolti deludenti del Grande Fratello Vip 2026

Se la data della finale non sembra essere in discussione, ben diverso è il discorso relativo agli ascolti del Grande Fratello Vip 2026, che continuano a mostrare segnali di difficoltà.

L’ultima puntata, quella di lunedì 2 novembre, ha raccolto 1 milione e 866mila telespettatori, con il 16,32% di share. Un risultato che conferma l’andamento poco brillante di questa edizione, nonostante la conduzione spumeggiante di Ilary Blasi e la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista (insieme a Cesara Buonamici).

Fino ad oggi è stata registrata una media di poco superiore a 1 milione e 770mila spettatori, pari al 16,42% di share. Ma il dato forse più significativo riguarda il pubblico giovane, tradizionalmente uno dei principali punti di forza dei reality show. I ragazzi stanno seguendo poco e niente le vicende che vedono protagonisti Valeria Marini, Marina La Rosa, Carmen Di Pietro e company.

Dunque, difficoltà che non dipendono esclusivamente dalla concorrenza (fortissima delle fiction Rai ma anche di The Voice Senior di Antonella Clerici) o dalla collocazione nel palinsesto, ma pure da una formula che sembra faticare a rinnovarsi.

Persino all’interno della Casa non sono mancate le perplessità. Alex Belli, ad esempio, si è lamentato della scarsa iniziativa degli altri concorrenti nel creare dinamiche capaci di movimentare il reality.

E così mentre il reality si avvicina alla conclusione, per Mediaset si apre una importante riflessione sul futuro del Grande Fratello Vip. Dopo anni di successi e stagioni lunghissime, sta attraversando una fase di trasformazione difficile. Da valutare con grande attenzione.