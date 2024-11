Fonte: IPA Shaila Gatta

Il Grande Fratello torna in diretta martedì 26 novembre, per la quindicesima puntata su Canale5 e l’ultima in questa serata. I concorrenti in nomination, pronti a lottare per conquistare l’immunità e garantirsi un’altra settimana nella Casa più spiata d’Italia, sono sei. Dopo una settimana difficile in termini di ascolti, in cui il programma di Alfonso Signorini ha subito la concorrenza di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, il reality show punta su dinamiche tipiche del suo racconto e sul televoto da casa, da sempre in grado di mantenere la giusta tensione fino al verdetto finale.

Chi è in nomination il 26 novembre

Dopo l’uscita di Clayton Norcross, che ha salutato i compagni nella scorsa puntata, sono rimasti in gioco 15 concorrenti. L’eliminazione dell’ex volto di Beautiful è stata segnata da un plebiscito a favore di Lorenzo Spolverato, che sembra aver conquistato una parte consistente del pubblico nonostante le critiche e le polemiche che hanno accompagnato il suo percorso.

Questa settimana in nomination ci sono sei concorrenti: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Le strategie di voto tra i coinquilini hanno acceso gli animi, con Stefano e Amanda che si sono nominati a vicenda, mentre Jessica, Luca e Tommaso hanno puntato su Stefano. Javier, invece, ha nominato Lorenzo, mentre Helena ha scelto Shaila, che ha ricambiato la nomination.

Cosa dicono i sondaggi

Il televoto si fa sempre più interessante, con il pubblico chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito. I due più votati otterranno l’immunità, mentre gli altri resteranno a rischio per la prossima eliminazione. Secondo i sondaggi pubblicati dal portale GF ForumFree, al momento sembra esserci una netta favorita: Helena Prestes, che guida con il 39% dei voti. La modella brasiliana ha conquistato il pubblico grazie al suo carattere forte e alla sua sincerità, che l’hanno resa una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione.

Segue Luca Calvani con il 24%, un risultato solido che dimostra la sua capacità di mantenere una buona base di consensi. Lorenzo Spolverato, nonostante le controversie che lo circondano, si attesta al terzo posto con il 16%. La sua presenza al televoto sembra galvanizzare i suoi sostenitori, soprattutto sui social, dove continua a generare dibattiti accesi.

In difficoltà, invece, Shaila Gatta, che raccoglie solo il 9% dei voti, seguita da Stefano Tediosi (6%) e Amanda Lecciso (5%). Questi ultimi due sembrano i più a rischio, con percentuali di preferenza che lasciano poche speranze di rimonta.

Il clima nella casa del Grande Fratello è sempre più teso. Le nomination hanno portato a galla vecchi rancori e rivalità, mentre il pubblico continua a essere diviso su alcuni concorrenti. Lorenzo Spolverato, in particolare, rimane un personaggio polarizzante: amato da una parte consistente degli spettatori, è anche oggetto di critiche per i suoi comportamenti considerati provocatori. D’altra parte, Helena Prestes sembra aver trovato una formula vincente per mantenere l’affetto del pubblico, grazie a un mix di sincerità e capacità di resistere alle prove che quest’esperienza le sta mettendo di fronte.