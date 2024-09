Sondaggi Grande Fratello, chi sarà il preferito di stasera 23 settembre

Fonte: IPA Sondaggi Grande Fratello, 23 settembre 2024

Il sipario si alza ancora una volta sulla Casa più spiata d’Italia: stasera, lunedì 23 settembre, il Grande Fratello torna in diretta su Canale 5. E mentre i concorrenti cercano di trovare un equilibrio tra amicizie, rivalità e strategie, il pubblico ha già iniziato a schierarsi. Questa sera non ci sarà alcuna eliminazione, ma il destino dei concorrenti in nomination si decide lo stesso: chi otterrà l’immunità per il prossimo televoto?

Jessica, l’indiscussa protagonista

Se il termometro dei sondaggi su Forumfree dice qualcosa, il futuro della competizione è chiaro: Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, è la vera avversaria da battere. Con un solido 37,29% delle preferenze, domina le votazioni del pubblico. Non è certo un caso che Beatrice Luzzi, ex concorrente ora opinionista, le abbia rivolto parole di incoraggiamento durante la seconda diretta. “Fatti guidare dalla pancia”, un consiglio che, detto tra due donne che sembrano aver trovato subito un’intesa, vale come un’investitura. Jessica non è solo amata, è seguita, appoggiata e, se tutto va come sembra, destinata a tenere banco nelle prossime settimane.

Gli altri concorrenti: tra favoriti e outsider

Mentre Jessica si gode il suo trono, Tommaso Franchi si accaparra il secondo posto con un 14,18% che parla di una fanbase che si sta consolidando. Ma attenzione, il gruppo delle ragazze di Non è la Rai segue da vicino, con il 13,03% delle preferenze. E poi c’è Lorenzo Spolverato, il volto intrigante del presunto triangolo amoroso che si sta dipanando nella casa. Con il suo 10,34%, potrebbe diventare il personaggio attorno al quale ruotano nuove dinamiche di gioco.

Più distanti, ma sempre in gara, troviamo Luca Calvani (9,07%), Yulia Bruschi (7,41%) e Ilaria Clemente e Luca Giglio che chiudono la classifica con un pari merito al 4,34%. Anche per loro, la partita è ancora tutta da giocare: il pubblico è mutevole, le dinamiche in casa possono ribaltare le carte in tavola da un momento all’altro.

Ecco la classifica completa:

Jessica Morlacchi – 37,29%

Tommaso Franchi – 14,18%

Le Non è la Rai – 13,03%

Lorenzo Spolverato – 10,34%

Luca Calvani – 9,07%

Yulia Bruschi – 7,41%

Ilaria Clemente – 4,34%

Luca Giglio – 4,34%

Stasera, una sfida strategica per l’immunità

La serata di oggi sarà fondamentale per due dei concorrenti: l’immunità, infatti, rappresenta una mossa chiave nel gioco. Evitare il prossimo televoto eliminatorio dà non solo respiro, ma offre anche la possibilità di costruire nuove alleanze e tessere trame più intricate. Con Alfonso Signorini al timone, lo show è pronto a regalare sorprese e tensioni, in un’atmosfera sempre più elettrica.

Dove vedere la puntata del Grande Fratello stasera

Per seguire la puntata del Grande Fratello stasera, l’appuntamento è fissato alle 21:20 su Canale 5, ma per chi non vuole perdere neanche un minuto della vita nella Casa, il reality è trasmesso in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e su Mediaset Infinity, disponibile anche in streaming su smartphone, tablet, smart TV e computer. Inoltre, Canale 5 e Italia 1 offrono finestre quotidiane di day-time con aggiornamenti sugli avvenimenti principali, permettendo ai fan di restare costantemente sintonizzati su ogni colpo di scena.