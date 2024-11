Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini si sposta ancora. Continua così il cambio di programmazione che dall’inizio della stagione ha investito il programma di Canale5, storicamente sempre a disposizione delle esigenze della Rete. Con la conclusione anticipata de La Talpa – Who is the mole, il reality si riprende la sua collocazione tradizionale mentre è confermato il doppio appuntamento contro Ballando con le stelle.

Quando torna in onda il Grande Fratello

Con la chiusura anticipata de La Talpa – Who is the mole, il Grande Fratello si riprende la sua normale collocazione del lunedì sera. Le prossime puntate vanno in onda il 26 novembre, il 30 contro Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle, e il 2 dicembre per il ritorno al suo giorno abituale. Si conferma il doppio appuntamento del fine settimana, ma il 7 dicembre contro la Prima della Scala.

L’ultima settimana di novembre è quindi quella in cui il programma condotto da Alfonso Signorini va in onda di martedì. Una collocazione di certo molto strana, visto che nella storia della trasmissione si tratta della prima volta in assoluto. Non è però una novità per lo show, che – dagli inizi fino a queste settimane – aveva anche perso la doppia diretta in favore di altre trasmissioni che Mediaset ha voluto privilegiare.

Quando vengono trasmesse le prossime puntate

I cambi di palinsesto del Grande Fratello sono ormai diventati un’abitudine. Non deve sorprendere, dato che va in onda per molti mesi e probabilmente fino ad aprile: le necessità di Mediaset si presentano via via lungo le settimane, motivo per il quale il programma deve adeguarsi al calendario. La messa in onda di lunedì torna regolarmente dal 2 dicembre e continua per tutto dicembre. Rimane però da capire quali siano le intenzioni di Canale5 per le feste natalizie e se, a differenza degli altri anni, si intenda mantenere ancora il doppio appuntamento.

Intanto, questa stagione dello show sta procedendo senza troppi intoppi ma anche senza dei veri e propri colpi di scena. Per il momento, abbiamo una grande storia d’amore confermata – quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – una che sta sbocciando tra Yulia e Luca Giglio. Jessica Morlacchi si è invece dichiarata a Luca Calvani che però è già impegnato con Alessandro e da molti anni, mentre l’uscita di Enzo Paolo Turchi ha ridisegnato gli equilibri interni.

Il cross over con il Gran Hermano è quasi passato inosservato, se non fosse stato per l’exploit di Shaila e Lorenzo, mentre la partenza e il ritorno di Tommaso Franchi non è stato praticamente avvertito. Dopotutto le intenzioni di Mediaset erano queste: riportare il programma agli antichi fasti. In parte l’operazione è riuscita ma permane il problema del poco appeal dei nip, che da quest’anno sono stati comunque uniformati agli altri partecipanti. Non che non si diano da fare per emergere: Lorenzo Spolverato, ad esempio, si sta facendo conoscere per l’amore che sta vivendo all’interno della Casa ma anche per il suo carattere. Di contro, i Vip stanno iniziando a perdere colpi e nessuno di loro è riuscito – ancora – a diventare il vero protagonista di quest’edizione.