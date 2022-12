“GF Vip 7” una nuova concorrente già tenta la fuga

Fonte: IPA Milena Miconi è già stanca del Grande Fratello

Dopo diverse squalifiche ed eliminazioni, la Casa del Grande Fratello Vip si è decisamente ripopolata. Diversi vipponi, infatti, hanno felicemente acconsentito ad entrare, a un passo dal Natale, nel gioco.

Tra gli ultimi concorrenti che hanno varcato la porta rossa però, ce n’è una che sembra già decisamente stanca della sua permanenza nella casa, tanto da aver confessato ai coinquilini (che l’hanno prontamente fermata) di volersene andare.

Gf Vip 7, Milena Miconi vuole abbandonare la casa: cosa è succcesso

Nelle ultimissime puntate del Grande Fratello Vip la Casa ha aperto la porta rossa a nuovi concorrenti, tra cui lo “squalificato flash” Riccardo Fogli.

In particolare, nella Casa più spiata d’Italia, giusto in tempo per festeggiare il Natale sotto i riflettori, sono entrati: Milena Miconi, Micol Murgia, Davide Donadei, Dana Saber e Andrea Maestrelli. Tra questi, però, una concorrente si è già detta stanca della propria permanenza …a solo una manciata di giorni dal suo ingresso.

Milena Miconi, infatti, ha avuto una crisi nella notte tra il 21 e il 22 dicembre durante la quale si è sfogata tra le lacrime con i coinquilini Wilma Goich e Antonino Spinalbese.

In particolare, Milena ha ammesso di non riuscire già più a stare lontano dalle sue figlie, Sofia e Agnese, nate dal matrimonio con lo sceneggiatore Mauro Graiani.

“Non ce la faccio, ragazzi. Non riesco” ha affermato tra le lacrime l’attrice e showgirl “Io non ce la faccio senza vederle… Stare chiusa qui dentro, in questa situazione: in un contesto del genere non c’entro nulla. Io non riesco ragazzi. Ognuno è fatto a modo suo e io penso di aver raggiunto il limite”.

La Miconi, a parte la mancanza delle figlie, sembra essere provata anche dal fatto di non riuscire ad esprimersi e a far uscire fuori la propria personalità :“C’è chi viene qui e gli fa bene. Poi c’è chi si libera di qualcosa e riesce ad esprimersi. Io posso dire di non esserci riuscita e di non superare questa cosa, non ce la faccio. Qui sto impazzendo e mi sento come un topo in gabbia” ha affermato l’ex ballerina del Bagaglino .

Wilma e Antonino, che sono due tra i veterani di questa edizione del Grande Fratello Vip, dall’alto dei loro tre mesi nella casa hanno tentato in tutti i modi di tranquillizzare la neo concorrente.

Antonino ha infatti spiegato con calma alla nuova arrivata che non deve sentirsi una reclusa, tutt’altro: “Parliamoci oggettivamente” ha sottolineato il parrucchiere “Tu quando vuoi prendi e vai via. Se arrivi a un punto massimo, prendi e esci. Non è che sei trattenuta, diciamolo chiaramente. Qui non c’è alcun obbligo. Devi tranquillizzarti. Ma se non ce la fai puoi anche uscire“.

Ad ora, Milena Miconi ha deciso di rimanere in gioco ma l’avvento del Natale non esclude che alla prossima crisi la concorrente esca dalla Casa per riabbracciare le sue figlie.

Fonte: IPA

Milena Miconi: chi è l’ex primadonna del bagaglino

Classe 1971, Michela Miconi nasce come attrice e modella. La notorietà arriva negli anni ’90, quando Pier Francesco Pingitore la sceglie scelta come primadonna nella compagnia del Bagaglino.

La carriera di Milena è poi proseguita tra fiction televisive (tra cui Don Matteo 13) e teatro e, di pari passo, la sua vita privata si è legata indissolubilmente allo sceneggiatore Mauro Graiani che ha sposato nel 2019 e da cui ha avuto due figlie: Sofia (nata nel 2003) e Agnese (nata nel 2010).

Donna dello spettacolo da almeno un trentennio, quella al Gf Vip è la prima volta della Miconi come concorrente di un reality e forse proprio per questo l’attrice e showgirl sta accusando di già il duro impatto nell’essere sotto l’occhio vigile delle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro.