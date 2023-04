“GF”, Alfonso Signorini punta (ancora) su Pupo: la richiesta del conduttore

Fonte: IPA "GF", la proposta di Alfonso Signorini a Pupo

Alfonso Signorini si è messo alle spalle una lunga edizione di Grande Fratello Vip, ma già starebbe pensando alla prossima. Oltre alle recenti indiscrezioni sul futuro del reality, che nella prossima stagione vedrà il ritorno nel cast dei concorrenti “nip”, emerge anche un retroscena sugli opinionisti che occuperanno le poltrone in studio. A rivelarlo è Pupo che, ospite del talk de Il Fatto Quotidiano, ha ammesso di aver ricevuto la chiamata dal conduttore per un suo possibile ritorno nel reality. La sua risposta alla proposta allettante.

Pupo torna al “Grande Fratello”? La proposta di Signorini e la sua risposta

Il Grande Fratello è destinato a cambiare connotati e protagonisti, già a partire dalla prossima edizione. Oltre alle indiscrezioni sul ritorno alle origini, con un cast composto prevalentemente da personaggi non famosi, Alfonso Signorini starebbe riflettendo anche sul ruolo di opinionisti. E spunta il nome di Pupo. A rivelarlo è lo stesso cantante che, durante un’intervista nel talk de Il Fatto Quotidiano, ha parlato del destino del reality e di un suo possibile ritorno, dopo essere stato opinionista nell’edizione del 2020/21.

Il cantante ha raccontato di aver incontrato Signorini negli studi Mediaset, pochi giorni fa, dopo tanto tempo. “Ci siamo abbracciati, perché io sono affezionato ad Alfonso e gli voglio un bene pazzesco”, ha confessato. E ha anche svelato l’allettante proposta del conduttore: “Mi ha detto: ‘Tu devi tornare a fare l’opinionista al Grande Fratello, mi manchi molto'”.

Signorini, dunque, avrebbe voluto puntare nuovamente su Pupo. Lui, però, avrebbe rifiutato con ironia: “Io gli ho detto: ‘Senti, io ho già dato. Poi uno come te si incontra una volta nella vita, se finisce male due'”. Durante l’intervista, inoltre, ha anche lanciato uno scoop: “Lui ha provinato mia figlia l’anno scorso per il Grande Fratello, non lo sa nessuno questo. E io le ho impedito di andarci”.

“GF”, la prossima edizione a tinte ‘Nip’: il pensiero di Pupo

Pupo, dunque, avrebbe chiuso ogni porta ad un suo possibile ritorno al Grande Fratello. Sappiamo che, al momento, potremmo non rivedere Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. La moglie di Paolo Bonolis, dopo due anni nel ruolo, potrebbe dire addio a meno di un’allettante offerta economica. La cantante, dopo il debutto nell’edizione appena conclusa, ha ammesso di essersi trovata a suo agio ma la sua riconferma è ancora da valutare. Pupo, dunque, avrebbe potuto rappresentare un’ottima alternativa: Alfonso Signorini, forte della sua determinazione, riuscirà a convincerlo a tornare sulla poltrona dello show?

Intanto lo stesso cantante si è anche espresso sul futuro del reality, sempre più a tinte “Nip”, anziché “Vip”: “Secondo me è giusta la decisione, anche perché di questi sedicenti Vip ne avevamo un po’ le scatole piene. Ormai questo acronimo è abusato: Vip de che?“. Stando alle recenti indiscrezioni di Dagospia, la prossima edizione vedrà personaggi comuni nel cast, che convivranno con solo qualche nome noto. La durata del programma, poi, verrà ridimensionata a soli 3 o 4 mesi e salterà anche il doppio appuntamento settimanale, con la messa in onda presumibilmente fissata per il lunedì sera. Il GF cambierà pelle, e Signorini sembra esserne consapevole.