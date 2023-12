Alfonso Signorini contro Pupo: “Sputare nel piatto in cui hai mangiato è poco elegante”

Fonte: IPA/GettyImages Alfonso Signorini e Pupo

Non usa mezzi termini per esprimere il suo disappunto: ospite a Verissimo, Alfonso Signorini ha risposto per le rime a Pupo, che in una recente intervista si era espresso con termini poco lusinghieri sulla sua esperienza al Grande Fratello. Intervistato da Silvia Toffanin, l’ex direttore di Chi ha usato parole molto forti contro il cantante, accusato di aver sputato nel piatto in cui aveva ‘abbondantemente mangiato’.

Le parole di Signorini contro Pupo

Un racconto a 360 gradi, che parte dal Grande Fratello per arrivare alla sua vita sentimentale: ospite a Verissimo, Alfonso Signorini ha condiviso con il pubblico un ritratto di sé inedito, togliendosi però anche qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, l’ex giornalista ha risposto per le rime a Pupo, che in una recente intervista aveva usato termini poco lusinghieri per descrivere la sua esperienza al GF come opinionista, accanto a Wanda Nara: “Sono stato un opinionista del GF Vip per due edizioni. Alla fine c’era il Covid, e non avevo molte cose da fare in quel periodo. Però ammetto di non aver mai visto nulla del reality, né quando ci lavoravo come opinionista e neanche adesso. Avevo chi lo seguiva per me e si trattava di un autore. Mi faceva proprio ca***e e non avevo la forza di seguirlo” aveva dichiarato l’interprete di ‘Gelato al cioccolato’.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Parole che sono suonate come una vera doccia fredda per Signorini, che non si sarebbe mai aspettato tali dichiarazioni:”Sentir dire certe cose sul mio programma mi ha freddato. Credo Pupo sia libero di esprimere il suo parere, ma c’è un però: non mi è piaciuta la mancanza di gratitudine” ha esordito il giornalista, contestando le parole del collega. “Lui ha detto di aver accettato perché c’era la pandemia e non aveva nulla da fare. Non è vero, perché le prime 8 puntate le abbiamo fatte a Cinecittà in diretta. E poi dico, se un programma ti fa schifo, non rinnovi un contratto per la seconda volta. Quindi io credo che, caro Pupo, sputare nel piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante”.

La vita sentimentale di Alfonso Signorini

Proverbialmente riservato sulla sua vita sentimentale, Alfonso Signorini ha parlato anche della sua lunga storia d’amore con Paolo Galimberti, un uomo al suo fianco da oltre 20 anni: “La storia è nata in chat, su Tiscali. Io mi chiamavo Perlage come nickname e lui traveler68. Iniziammo a parlare e ci mettemmo d’accordo per incontrarci a Milano. Gli dissi che sarei stato ospite da Maurizio Costanzo, ma lui dopo aver visto il mio look in tv mi bloccò sul telefono. Mi riscrisse due settimane dopo, e da quel momento non ci siamo più lasciati” ha dichiarato con un pizzico di ironia Signorini.

Una storia fatta di alti e bassi che ha visto i due separarsi anche per un breve periodo due anni fa. L’unione, tuttavia, è tornata più solida che mai, tanto che il conduttore non esclude fiori d’arancio con il compagno: “Non potrei farlo con nessun altro se non con lui”. Il conduttore del Grande Fratello avrebbe anche scelto la testimone: Marina Berlusconi. E i fan fanno partire il conto alla rovescia.