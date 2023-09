“Verissimo”, Alfonso Signorini torna con lo storico ex e parla di matrimonio

Lunedì 11 settembre comincerà la nuova edizione del Grande Fratello, con moltissime novità in serbo per i telespettatori. Infatti, il reality show subirà una profonda trasformazione nell’edizione in partenza, anche a causa del cambio di passo, voluto da Pier Silvio Berlusconi. Per segnare un reale cambiamento rispetto alle ultime edizioni, a varcare la porta rossa saranno sia concorrenti vip, che persone comuni. Alfonso Signorini, conduttore del reality show, ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. Il presentatore si è lasciato andare anche a delle confidenze personali.

Alfonso Signorini e la nuova edizione del Grande Fratello

Alfonso Signorini è pronto a condurre una nuova edizione del Grande Fratello. Ad accompagnarlo, come opinionista unica ci sarà Cesara Buonamici, che il conduttore televisivo ha presentato a Verissimo con grande affetto: “Quest’anno ho il mio alter ego… La vera star è lei”.

Alfonso Signorini ha raccontato al pubblico le novità della nuova stagione, che il conduttore ha definitivo come un “ritorno alle origini”: “Ritorniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format… Complice anche i suggerimenti dell’editore… Punto di forza del programma, a mio parere, sono proprie le persone comuni”. Sul futuro cast di concorrenti, il presentatore televisivo ha svelato che si tratta di persone “normali”: “Tutte persone che lavorano, che non è che smaniano per avere una carriera televisiva, a parte alcuni… Esiste ancora, per fortuna, un’Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 per andare a lavoro… Riportare in tv questa normalità che è un po’ di tempo che manca”.

Il direttore di Chi ha risposto alle diverse critiche mosse negli scorsi anni al Grande Fratello, ammettendo i suoi sbagli: “Le critiche erano fondate… Si deve avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast”. Il conduttore televisivo ha svelato di aver capito, già lo scorso anno, di aver commesso un errore: “Quando, oltre a me, anche l’azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità, io, mi sono sentito non solo rinfrancato, ma ho tirato un respiro di sollievo”. Per Alfonso Signorini l’ultima edizione del fortunato reality show è stata all’insegna della volgarità, dell’aggressività e della rivalità esagerata e, adesso, c’è “bisogno di normalità”. Il conduttore ha svelato che i concorrenti saranno 24 e, rispondendo a chi vede nei nuovi protagonisti nip, delle persone troppo attente ai social ha replicato: “Non possiamo pensare che queste persone che entreranno vivano al di fuori dei loro tempi… Però non vivono per i social… C’è un macellaio giovanissimo che ha 23 anni e che non conosce Instagram”.

Alfonso Signorini svela il suo stato sentimentale

Alfonso Signorini tornerà, presto, a condurre il Grande Fratello. Ma il presentatore televisivo ha svelato che un altro ritorno importante ha avuto luogo nella sua vita. Infatti, Alfonso Signorini ha raccontato di essere tornato con il suo fidanzato storico Paolo: “C’è stato un ritorno importante nella mia vita”. Il conduttore è stato paparazzato a Cortina con il suo amore.

Parlando della sua storia d’amore con il fidanzato, il presentatore ha lasciato intendere che possano arrivare i fiori d’arancio: “Abbiamo avuto un periodo di crisi ma adesso siamo ritornati felicemente insieme e devo dire che sono molto felice e chi lo sa, magari, vedremo che cosa potrà succedere”. A domanda diretta di Silvia Toffanin, Alfonso Signorini è rimasto vago: “Non dico niente… Beh son vent’anni”.