Funerali Regina Elisabetta, come cambia il palinsesto tv il 19 settembre

È il giorno dell’addio: il 19 settembre il mondo può offrire l’ultimo tributo alla Regina Elisabetta, non solo Monarca ma anche statista e donna che ha fatto parte e ha contributo per 96 anni ai momenti più importanti della storia. Anche la televisione italiana si è organizzata per seguire il giorno solenne con modifiche al palinsesto tv. Cosa cambia nella programmazione.

Funerali Regina Elisabetta, orari e dove seguirli

Alle 12 ore italiane prenderanno il via i funerali della Regina Elisabetta che vengono celebrati presso la l’abbazia di Westminster, a seguire – invece – sepoltura privata nella Cappella di San Giorgio che dovrebbe avvenire intorno alla metà del pomeriggio. Funerali di Stato a cui sono stati invitate 2000 persone tra membri delle Famiglie Reali e leader di tutto il mondo, a rappresentare l’Italia c’è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura.

Dopo le giornate di tributo alla Regina, testimoniate dalle lunghe file e dalla commozione per un istante di raccoglimento dinnanzi al feretro a Westminster Hall, il 19 settembre la Gran Bretagna è in lutto: saracinesche abbassate nei negozi e uffici chiusi per celebrare l’ultimo saluto alla Regina.

Un evento storico che potrà essere seguito in diretta in tutte le televisioni del mondo, comprese quelle italiane dove, per far spazio a questi momenti dedicati al raccoglimento e alla memoria, è stata cambiata la programmazione.

Funerali Regina Elisabetta, le modifiche al palinsesto

Le maggiori reti televisive italiane seguiranno i funerali della Regina Elisabetta con speciali e dirette. Ad esempio su Canale 5, che a partire dalle 11 manda in onda The Queen – Addio alla Regina, uno speciale realizzato da Verissimo con la collaborazione del TG5, a condurlo è Silvia Toffanin. Quindi su Canale 5 non viene trasmesso Forum condotto da Barbara Palombelli. E a seguire dalle 15 alle 17,25. Saltano quindi tutte le soap previste in quella fascia oraria ovvero Beautiful, Una vita e Un altro domani.

Su Rai 1, invece, la diretta dei funerali della Regina Elisabetta è affidata al Tg1 che va in onda con uno speciale che dovrebbe essere condotto dalla direttrice Monica Maggioni. Appuntamento alle 10,30 e poi, nuovamente, alle 16. Salterà la messa in onda di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e di Il paradiso delle signore. Nel pomeriggio Oggi è un altro giorno sarà dedicato alla Regina, mentre alle 15 riprenderà la programmazione speciale fino alle 18. La vita in diretta andrà in onda da quel momento e sino alle 18,45.

Non manca Enrico Mentana che segue l’evento con il suo TgLa7 a partire dalle 11, dovrebbe saltare L’Aria che tira. Lo stesso vale per SkyTg24 e Rete4, quest’ultima in collegamento dalle 11,30.

Su Real Time la programmazione cambia per tutto il giorno con la diretta dalle 10 alle 18, al posto di programmi come Catfish: false identità, Cortesie per gli ospiti e Abito da sposa cercasi.

La televisione italiana si appresta a rendere omaggio alla Regina Elisabetta con modifiche al palinsesto di molti canali per poter seguire i funerali di Stato, un evento di grandissime proporzioni se si pensa che sono attesi personaggi di spicco della politica in arrivo da tutto il mondo come il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente francese Emmanuel Macron. E poi teste coronate di tutta Europa, come Felipe VI (che è stato visto insieme a Letizia di Spagna a Westminster Hall), ma anche giunte a Londra da molto lontano come l’imperatore giapponese Naruhito con la moglie Masako.

Funerali Regina Elisabetta, dove vederli in streaming

È possibile seguire i funerali della Regina Elisabetta anche in streaming. Per chi desidera è possibile seguirli sulla Bbc, connettendosi al sito infatti è disponibile la diretta. Ma anche Rai e Mediaset dovrebbero permettere l’accesso in streaming della diretta su RaiPlay e Mediaset Infinity. Lo stesso vale per Real Time, la cui programmazione può essere seguita su Discovery +.