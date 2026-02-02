Francesco Baccini, malore prima di Domenica In. Come sta adesso

IPA Francesco Baccini

Un pomeriggio televisivo molto atteso si è trasformato, all’ultimo momento, in un’assenza che non è passata inosservata. Francesco Baccini, cantautore genovese dalla carriera lunga e fatta di alti e bassi, non ha partecipato alla puntata di Domenica In di domenica 1 febbraio, dove era atteso come ospite nel salotto di Mara Venier. Alla base della rinuncia, un lieve malore che lo ha spinto a fermarsi e a rivolgersi ai medici per gli accertamenti del caso che lo hanno condotto in ospedale.

Francesco Baccini in ospedale

Secondo quanto riportato da Il Giorno, Fracesco Baccini, 65 anni, residente da oltre trent’anni a Imbersago, in provincia di Lecco, ha avvertito un senso di malessere tale da consigliargli prudenza. Una scelta responsabile, la sua, che lo ha portato direttamente al Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, dove è stato sottoposto ai controlli di routine. Nulla di allarmante, fortunatamente: gli esami effettuati non hanno evidenziato problematiche serie e le sue condizioni non sono mai apparse gravi.

Durante l’attesa in ospedale, il cantautore avrebbe mantenuto il suo consueto atteggiamento aperto e gioviale. Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, l’artista avrebbe raccontato agli altri pazienti presenti che nel pomeriggio avrebbe dovuto essere in diretta su Rai1. Un dettaglio che ha contribuito a creare un clima disteso: tra una battuta e l’altra, non sono mancati sorrisi, saluti e strette di mano con chi lo ha riconosciuto, a conferma di un rapporto con il pubblico che resta spontaneo e diretto anche lontano dai riflettori, come gli è peraltro sempre piaciuto fare.

Come sta Francesco Baccini

Al termine degli accertamenti, i medici hanno disposto le dimissioni, accompagnate però da un’indicazione chiara: qualche giorno di riposo per recuperare le energie. Un invito che Baccini sembra intenzionato a seguire, soprattutto in un momento professionalmente intenso. L’artista è infatti impegnato nella promozione del nuovo singolo Franco Califano, un progetto che richiama la memoria di un altro grande nome della canzone italiana e che sta chiaramente suscitando grande curiosità visto l’omaggio a uno dei maggiori artisti della nostra musica.

L’assenza a Domenica In ha inevitabilmente generato preoccupazione tra il pubblico, ma le notizie arrivate nelle ore successive hanno ridimensionato l’accaduto. Nessun ricovero prolungato e nessuna emergenza, solo un campanello d’allarme ascoltato in tempo. E in questo periodo storico delicatissimo, in cui spesso si tende a forzare i ritmi, la decisione di fermarsi appare come un gesto di buon senso, oltre che di rispetto verso se stessi.

Oggi Francesco Baccini sta bene e si concede una pausa forzata ma necessaria. La sua voce, e le sue canzoni, tornerà presto a farsi sentire, in televisione e nella musica. Per lui si apre quindi un preriodo di riposo utile a rimettersi in forze e scongiurare qualsiasi tipo di ricaduta. Per Domenica In, che durerà almeno fino a maggio, c’è tempo. Mara Venier ha spesso dimostrato di saper venire incontro ai suoi ospiti e di non essere rigorosa con le ospitate: non è quindi escluso che potremmo vederlo sul palco già dalle prossime settimane.